Đội Tuyển Túc Cầu Nữ Hoa Kỳ Mừng Chiến Thắng Tại New York

NEW YORK CITY - Đội tuyển túc cầu nữ của Hoa Kỳ đoạt giải World Cup lần thứ 4, và trong 2 kỳ liên tiếp, đã về nước.Đội tuyển đã có mặt tại Manhattan New York sáng Thứ Tư 10-7, dưới quyền chỉ huy của đội trưởng là Meghan Rapinoe.Vẫn tin từ New York cho hay cầu thủ Meghan Rapinoe đón nhận lời mời của chủ tịch 2 Viện lập pháp. Dân biểu Nancy Pelosi xác nhận: cá nhân hay Toàn đội có thể viếng thăm Điện Capitol.Nhà báo nhắc lại: nhà lập pháp đầu tiên mời đội tuyển túc cầu nữ đến tòa nhà QH là dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez ngay từ khi đội tuyển vào vòng tứ kết. Cầu thủ Rapinoe nhanh chóng đáp ứng.Hôm Thứ Ba, nghị sĩ DC Chuck Schumer báo tin Rapinoe nhận lời sẽ đến. Ngoài ra, ông Schumer cũng hô hào trưởng khối đa số CH Thượng Viện soạn luật tạo điều kiện dễ dàng hơn cho nữ cầu thủ được trả lương công bằng.Tin NBA trưa 10-7 cho hay: hàng chục ngàn người hâm mộ chào mừng đội tuyển nữ Hoa Kỳ bằng 1 cuộc diễn hành tại bán đảo Manhattan, xuất phát từ Battery Park lúc 9 giờ ruỡi sáng.