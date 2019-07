Trump Từng Mở Tiệc Có Epstein Và 28 Cô Gái Dự Tại Khu Giải Trí Mar-a-Lago, Florida, Năm 1992

Tổng Thống Donald Trump và Jeffrey Epstein- nhà quản trị quỹ đầu tư 66 năm, bị truy tố và bỏ tù trong tuần này vì buôn bán tình dục và âm mưu phạm tội buôn bán tình dục- đã một lần cùng với những người khác tham dự một bữa tiệc với vài chục người phụ nữ tại khu giải trí Mar-a-Largo của Trump tại thành phố Palm Beach, Florida, theo một cựu cộng sự viên của Trump nói với báo The New York Times.Vào năm 1992, những người phụ nữ đã tham gia cuộc thi “cô gái lịch” mà Trump đã yêu cầu, theo cựu cộng sự của Trump, là George Houraney, nói với tờ The Times.“Vào đầu buổi tiệc, tôi nói, ‘Ai sẽ đến tối nay? Tôi có 28 cô gái đến,’” Houraney cho biết. “Đó là ông ấy và Epstein.”Ông ấy nói tiếp rằng, “Tôi nói: ‘Donald, đây dự định là một bữa tiệc với những nhân vật quan trọng. Bạn đang nói với tôi đó là bạn và Epstein?’”Houraney cũng đã một lần cảnh báo Trump về Epstein.“Xem kìa, Donald, tôi biết Jeff rất rõ, tôi không thể để ông ấy đi theo các cô gái trẻ,” Houraney nhớ lại đã nói với Trump như thế. “Ông ấy nói: ‘Coi kìa tôi đặt danh dự tôi lên đây. Tôi sẽ không để tên tôi lên đó và có tai tiếng gì.”Houraney đã xa lánh Trump sau khi người bạn gái của ông cáo buộc Trump về việc cưỡng dâm vào đầu thập niên 1990s.“Ông ấy rất vui tính,” Trump nói thế với tạp chí New York vào năm 2002. “Nó còn nói ngay cả rằng ông ấy thích gái đẹp nhiều cũng như tôi, và nhiều cô gái trong số đó vẫn còn trẻ. Không nghi ngờ gì về điều đó -- Jeffrey thụ hưởng cuộc sống xã hội của ông ấy.”Trump đã xa lánh Epstein, người đối diện các truy tố buôn bán tình dục từ Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ thuộc Địa Hạt Miền Nam của New York, nơi ông ấy đối diện bản án tối đa 45 n ăm tù. Hồ sơ truy tố nói rằng Epstein “khai thác và lạm dụng tình dụng hàng chục gái vị thành niên tại những căn nhà của ông ấy ở Manhattan, New York, và Palm Beach, Florida, nằm trong số những địa điểm khác.Hôm Thứ Hai, Epstein xuất hiện ở tòa án và không nhận tội.Cố vấn Bạch Ốc, Kellyanne Conway nói rằng Trump đã không có liên lạc với Epstein “trong nhiều, nhiều, nhiều năm.”Hôm Thứ Ba, Trump nói với các phóng viên rằng Epstein không thể tránh khỏi như là một nhân vật nổi bật trong cộng đồng Palm Beach: “Tôi không phải là người hâm mộ của ông ấy, đó là điều tôi có thể nói với bạn.”