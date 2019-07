Các Cơ Quan Mỹ Phải Dẹp Máy Thu Hình TQ Từ Nay Tới Ngày 13 Tháng 8 Năm 2019

Các cơ quan liên bang Hoa Kỳ có 5 tuần để loại bỏ các máy thu hình theo dõi để tuân thủ theo lệnh cấm đã được đưa ra bởi Quốc Hội vào năm ngoái trong một nỗ lực ngăn chận mối đe dọa gián điệp từ Bắc Kinh, theo Bloomberg cho biết hôm 10 tháng 7.Nhưng hàng ngàn thiết bị vẫn còn gắn và cơ hội để gỡ hết trước ngày 13 tháng 8 là hầu như khó được. Một mạng lưới phức tạp của các thỏa thuận cấp phép và hậu cần chuỗi cung ứng làm cho nó khó có thể biết máy thu hình an ninh là thực sự được chế tạo tại Trung Quốc hay chứa đựng các thành phần sẽ vi phạm các luật lệ Hoa Kỳ.Luật National Defense Authorization Act, hay NDAA, phác họa ngân sách và chi tiêu cho Bộ Quốc Phòng mỗi năm, gồm một tu chính cho tài khóa 2019 mà bảo đảm các cơ quan liên bang không mua các máy thu hình giám sát được TQ chế tạo. Tu chính này chỉ nêu tên công ty Zhejiang Dahua Technology Co. và Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., cả hai đều đã bị nêu quan ngại về an ninh với chính quyền Mỹ và kỹ nghệ giám sát.Công ty Hikvision vị chính quyền TQ kiểm soát tới 42%. Dahua, trong năm 2017, đã được cho thấy bởi công ty an ninh mạng ReFirm Labs có các máy thu hình với cửa sau bí mật cho phép những người không có thẩm quyền xâm nhập vào chúng và gửi thông tin cho TQ.