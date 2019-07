Sốt Xuất Huyết Lan Tràn Tại VN

Bệnh sốt xuất huyết đã lan tràn tới 60 trong số 63 tỉnh thành ở VN lên tới hơn 80,000 người mắc bệnh này tạo nguy cơ bùng nổ trên cả nước, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 10 tháng 7.Bản tin RFA viết như sau.Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế vào ngày 9/7 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, 60/63 tỉnh thành trong cả nước có tổng số trên 80.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018, nhiều trường hợp đã tử vong.Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, các địa phương có số ca mắc bệnh cao tập trung tại khu vực miền Trung và miền Nam. Tại 20 tỉnh thành khu vực phía Nam đã có gần 50.000 người mắc bệnh, cao hơn năm 2018 lên tới hơn 20.000 người tức tăng đến 139% và đã có 6 trường hợp tử vong được ghi nhận.Thành phố Hồ Chí Minh là nơi phát hiện nhiều ca mắc bệnh nhất với hơn 24.000 ca. Tỉnh An Giang là địa phương có số người bệnh đứng thứ 7 khu vực phía Nam chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An và Bình Phước.Ngoài ra, tại khu vực Đắk Lắk toàn tỉnh phát hiện có hơn 3.000 trường hợp nhiễm sốt xuất huyết tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ và khu vực phía Bắc thống kê cho thấy tại Thành phố Hà Nội đã ghi nhận được gần 1000 ca nhiễm bệnh nhưng không có tử vong.Bộ Y tế lý giải nguyên nhân sốt xuất huyết bùng phát trong thời điểm này là do lượng mưa lớn và dày đặc hơn, số lượng mưa liên tục vào buổi chiếu, nắng nóng vào sáng sớm và trưa là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát, phát triển và lây lan nhanh chóng. Hiện dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu lây lan nếu không khống chế kịp thời thì bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.Cũng theo Cục y tế dự phòng, những năm gần đây, mỗi năm trung bình có khoảng 100.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết và dự báo năm 2019 số ca mắc bệnh này có thể tăng vượt con số này.Trong hình, bệnh nhân nhiễm sốt xuất huyết tại Hà Nội. (Ảnh minh họa)