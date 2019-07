Tyler Diệp Thảo Luận với Đức Giám Mục Kevin Vann về SB 360 , Là Dự Luật Về Lạm Dụng Tình Dục Với Trẻ Em

DB Tyler Diệp (trái) và Đức Giám mục Kevin W. Vann, thuộc Giáo phận Công giáo Vatican đang thảo luận về Dự luật SB 360 tại Quận Cam.Westminster (CA) - Đáp lời yêu cầu của đại diện Giáo phận Công giáo thuộc Tòa thánh Vatican tại Quận Cam, DB Tiểu bang Tyler Diep (CH-Westminster) đã đồng ý gặp Đức Giám mục Kevin W. Vann vào Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Nhà thờ Trái tim Vô nhiễm của Giáo xứ Mary thuộc Thành phố Santa Ana,California.Chủ đề chính của buổi thảo luận về Dự luật SB360 đã được Thượng viện Tiểu bang thông qua và sẽ được đưa ra thảo luận trước Ủy ban An toàn Công cộng của Hạ viện Tiểu bang vào thứ Ba, ngày 9 tháng 7.Dự luật SB 360 đòi hỏi các giáo sĩ phải báo cáo nếu biết hoặc nghi ngờ có sự lạm dụng tình dục trẻ em hoặc bỏ qua khi trẻ em thông tin vi phạm luân lý đạo đức từ nhân viên hoặc các thành viên giáo sĩ khác. Ngoài ra, khi các giáo dân nói chuyện với giáo sĩ về sự lạm dụng tình dục trẻ em, các tu sĩ này cũng cần báo cáo hành động này.“Tôi muốn được nghe trực tiếp từ người đại diện của Giáo hội Công giáo La mã về những ảnh hưởng của Dự luật SB 360, trong khi đó, văn phòng của tôi nhận được hàng ngàn thư từ các cử tri trong địa hat 72 trong vài tuần qua.” DB Tyler Diệp nói “Tôi cảm ơn Đức cha Vann đã dành thời gian và sẵn sàng giải thích những điều ngoài ý muốn nhưng có hậu quả nghiêm trọng của Dự luật SB 360. Cuộc họp đã khiến tôi quan tâm hơn trước khi Dự luật được đưa ra thảo luận trong Ủy ban An toàn Công cộng của Hạ viện Tiểu bang.Tin giờ chót cho biết khối Công Giáo La Mã do Đức Tổng Giám mục Jose H. Gomez thuộc Giáo phận Los Angeles, người đã lãnh đạo các giám mục ở California để phản đối dự luật.Ngài cùng nhiều giám mục khác đã vận đông ráo riết tại quốc hội Tiểu bang và địa phương, khiến tác giả của Dự luật, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Jerry Hill (DC-San Mateo), đã quyết định hoãn dự luật SB360 của ông sau khi biết rằng không có đủ phiếu bầu để đưa ra Ủy ban để cứu xét, đã rút Dự luật này ra khỏi nghị trường và sẽ không đệ trình để cứu xét thêm trong năm nay.Giới vận động chống Dự luật SB 360 cho rằng nếu bất kỳ cơ quan lập pháp nào có thể buộc các tín đồ tiết lộ những suy nghĩ và cảm xúc sâu thẳm nhất của họ được chia sẻ với Thiên Chúa, thì thực sự không có khu vực nào trong cuộc sống của con người được tự do hoặc an toàn khỏi chính phủ. Điều này là một sai lầm trầm trọng trong tự do tôn giáo được Hiến pháp Hoa kỳ bảo vệ.###DB Tyler Diệp đại diện Địa hạt 72, bao gồm các Thành phố: Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Santa Ana, Seal Beach, Sunset Beach, Westminster và một phần Santa Ana.