Xe Lửa Đụng, Thương Chiến, Thị Trường, Tiệm Chay

Tàu lửa đụng là chuyện hiếm trên thế giới, nhưng vẫn thường xảy ra tại Việt Nam…Như mới đây ở Quảng Ngãi: Taxi bị tàu tông bay xuống ruộng, 5 người thương vong… Báo Dân Trí kể: Sau cú tông mạnh của tàu SE1, chiếc taxi văng xuống ruộng. Vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ, trong đó có cháu bé mới 1 tháng tuổi. Vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào lúc 17h ngày 9/7 tại thôn Trì Bình (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).Bản tin CafeF ghi nhận về chiến tranh thương mại: Cuộc "chia tay" của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng nhiều khả năng trở thành sự thật khi Bắc Kinh và Washington va chạm về các vấn đề vượt ra ngoài lĩnh vực thương mại và Nhà Trắng tìm cách đẩy Trung Quốc ra khỏi chuỗi giá trị toàn cầu, theo ông Li Xiangyang, Giám đốc Viện Chiến lược toàn cầu quốc gia, một viện nghiên cứu thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc."Việc cắt đứt quan hệ về mặt kinh tế là hoàn toàn có thể, về mặt lý thuyết", ông Li phát biểu tại một hội nghị chuyên đề về thương chiến tổ chức ở Đại học nhân dân Trung Hoa."Mục tiêu tối thượng của Mỹ là kiềm tỏa sự trỗi dậy của Trung Quốc. Đây là trò chơi sinh tử với họ", ông Li nói thêm.Báo Tiền Phong kể về thị trường xe ô tô: Theo thống kê từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), toàn bộ thành viên trực thuộc đã bán được 27.520 chiếc trong tháng 6, tăng 0,1% so với tháng trước và 19% so với cùng kỳ năm ngoái.Khi tính theo từng loại, thị trường ôtô Việt Nam cũng có kết quả khả quan. Cụ thể, xe du lịch đã bán được 20.287 chiếc (tăng 3% so với tháng trước); xe thương mại đạt số lượng 6.649 chiếc (giảm 9%) và xe chuyên dụng có doanh số 584 chiếc (tăng 14%).Trong khi đó, tháng 6 chứng kiến mức tăng trưởng xe lắp ráp trong nước so với tháng trước với sản lượng đạt 16.162 xe, tăng 6%; nhưng số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc lại giảm mạnh ở mức 7% so với tháng trước với doanh số 11.358 chiếc.Từ bi… bản tin Kênh 14 kể về: Mãn Tự Vegan là nhà hàng chay kiểu buffet, đã hoạt động được hơn 2 năm và hiện tại đã có 3 chi nhánh ở quận 1, quận 5 và quận Bình Thạnh....chuỗi nhà hàng chay "ăn tuỳ bụng, trả tiền tuỳ tâm" độc nhất vô nhị cả Sài Gòn, thậm chí là cả… Việt Nam.Có lẽ các bạn thắc mắc "ăn tuỳ bụng, trả tiền tuỳ tâm" có nghĩa là gì? Ý tại mặt chữ: bạn ăn bao nhiêu tuỳ bạn, và trả tiền bao nhiêu cũng… tuỳ bạn nốt. Cho dù đó là 1 nghìn, 2 nghìn, hay 100 nghìn, hay thậm chí là không trả tiền cũng chẳng sao. Vâng, phải nhấn mạnh là "không trả tiền cũng không sao".Báo Pháp Luật Plus kể: ngày 9/7/2019, Tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông – Trật tự – Cơ động Công an huyện An Lão đang thực hiện nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 354 khu vực chợ Thái, địa phận thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng thì phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy theo hướng từ cầu Khuể đi Kiến An, vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào Tổ công tác. Hậu quả làm thượng úy Nguyễn Văn Quý bị thương tích vùng đầu (xây xước da vùng đầu, cẳng chân bên trái), phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Tiệp Hải Phòng. Đối tượng điều khiển xe máy là Đỗ Văn Thắng, sinh ngày 18/4/2003, trú tại thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng.Báo Dân Việt kể: Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy (PC04) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 1 bữa tiệc ma túy do các đối tượng từ nơi khác về địa bàn tổ chức.Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, sáng 9/7, phòng PC04 đã ập vào một căn hộ trên địa bàn TP.Sầm Sơn và bắt quả tang 22 đối tượng, trong đó có 14 nam, 8 nữ (đều đang sinh sống ở Hà Nội) đang sử dụng ma túy trái phép và quay cuồng trong tiếng nhạc.Báo Thanh Niên kể: Nhiều máy bay phải 'nằm sân' vì.... tắc nhà vệ sinh… Khăn mặt, cuộn giấy vệ sinh, thậm chí cả chai rượu mini nằm nguyên vẹn trong bồn cầu là lý do khiến nhiều chiếc máy bay buộc phải “nằm sân” để chờ sửa chữa.Không chỉ vô tư vứt rác, nhiều hành khách đi máy bay còn coi nhà vệ sinh là nơi hút thuốc công cộng. Đầu năm ngoái, trên chuyến bay VJ 693 từ Hải Phòng đi Đà Lạt, một nữ sinh ở Lâm Đồng đã vào buồng vệ sinh hút thuốc mặc dù tổ tiếp viên đã cảnh báo nhiều lần trước đó. Sự việc được tiếp viên trưởng chuyến bay lập biên bản vi phạm hành chính tại chỗ và giao cho nhà chức trách hàng không tại sân bay xử lý. Sau khi bị xử phạt, nữ sinh 17 tuổi thừa nhận hành vi và cho biết do đi máy bay lần đầu nên không nắm được quy định. Trưởng đại điện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại sân bay Liên Khương đã quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với vị khách này.Báo Tuổi Trẻ kể: Thị trường mua bán danh hiệu, giải thưởng hết sức sôi động khi có nhiều đơn vị chào mời "trao" cho doanh nghiệp, doanh nhân với mức giá từ vài chục cho đến vài trăm triệu. Có doanh nghiệp mỗi tháng nhận đến hàng chục lời mời.Nhận giải thưởng xong bị... dọa kiện: Bà T., chủ một doanh nghiệp nước chấm ở Vĩnh Long, cho biết vẫn chưa hết "bàng hoàng" vì bị hù buộc phải nhận danh hiệu doanh nghiệp xuất sắc."Bỗng một ngày họ gọi điện bảo xưởng của tôi được chọn doanh nghiệp xuất sắc, và họ muốn đến phỏng vấn, viết bài. Tôi nghe vậy cũng mừng, hỏi lại mấy lần, họ rất chắc chắn và xin địa chỉ, hẹn phỏng vấn. Không lâu sau, họ quay lại đòi tiền mà cả mấy chục triệu... nói là tiền quảng cáo, tiền để nhận giải chúng tôi nợ. Tôi nghe mà hoang mang, xưởng chưa đến 10 công nhân lấy đâu ra số tiền vậy để đăng quảng cáo", bà T. kể lại.Báo Người Lao Động ghi rằng VN sẽ nợ TQ nhiều thêm: Hà Nội sẽ vay hơn 98 triệu USD để vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, khi Bộ Giao thông Vận tải bàn giao…. Điều các đại biểu băn khoăn là khoản nợ của dự án quá lớn. Theo đó, dự án được phê duyệt đầu tư từ năm 2008, có tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỉ đồng (khoảng 868 triệu USD), trong đó hơn 13.000 tỉ đồng (669 triệu USD) vay của Trung Quốc, phần vốn đối ứng của Việt Nam hơn 4.000 tỉ đồng (198 triệu USD). Trong cơ chế tài chính được duyệt, chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng của dự án có giá trị hơn 12.000 tỉ đồng (577 triệu USD). Phần chi phí liên quan trực tiếp đến việc khai thác, vận hành kinh doanh tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông mà TP vay là hơn 2.000 tỉ đồng (98 triệu USD), với lãi suất phải trả 4%/năm. Trong trường hợp không trả nợ đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào, phải trả lãi phạt chậm trả bằng 150% lãi suất cho vay lại, áp dụng cho số ngày quá hạn.Bản tin VnExpress kể: Việc một phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc đánh đập suốt 3 giờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và truyền thông nước này những ngày qua. Trên trang tìm kiếm Naver, vụ bạo hành là một trong những nội dung được tìm kiếm nhiều nhất.Video dài 2 phút rưỡi ghi lại hình ảnh người chồng tát, đánh vợ trong khi con trai 2 tuổi sợ hãi đứng khóc được chia sẻ khắp mạng xã hội, các trang tin lớn và đài truyền hình quốc gia SBS, thu hút sự quan tâm của dư luận Hàn Quốc....Người đàn ông đã đánh vợ suốt ba giờ trong tình trạng say xỉn, tại nhà riêng tối 4/7, khiến cô bị nứt xương sườn, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể và phải điều trị khoảng 4 tuần.Nạn nhân cho biết đây không phải là lần đầu tiên cô bị chồng đánh. Người vợ từng nhẫn nhịn vì nghĩ cho tương lai của con nhưng lần này, nhân lúc anh ta không để ý, cô đã lén đặt điện thoại lên một túi bỉm trong phòng khách và quay lại vụ tấn công để làm bằng chứng. Hôm 5/7, cô gửi video cho người quen và người này sau đó đã báo cảnh sát rồi đăng tải video lên mạng xã hội.VietnamNet kể: ngày 9/7, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, đưa ra hàng loạt dẫn chứng về việc hàng hóa nước ngoài giả mạo xuất xứ Việt Nam.Nhắc vụ khoai tây Trung Quốc trà trộn giả làm khoai tây Đà Lạt, ông Trần Hữu Linh khẳng định: Đó là hành vi gian lận xuất xứ, đánh đồng với khoai tây Đà Lạt.Đề cập khu chợ Ninh Hiệp (Hà Nội), lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho hay: "Tuần trước chúng tôi kiểm tra ở chợ Ninh Hiệp. Đây là điểm nóng nhiều năm nay. Hầu hết toàn bộ quần áo túi xách dán nhãn made in Vietnam".Hay, “Hoa Kỳ có phát hiện một số lô hàng trà, cà phê, nước mắm có gian lận xuất xứ. Bao bì ghi trà, cà phê, nước mắm made in Viet Nam, nhưng không phải của Việt Nam".