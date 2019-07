Nhiều Nhân Sự Huawei Bị Lộ: Từng Làm Tình Báo TC

Khoảng đầu tháng 07/2019, một nghiên cứu mới phân tích những sơ yếu lý lịch của các nhân viên làm việc cho tập đoàn Huawei đã chỉ ra những mối liên quan giữa tập đoàn công nghệ khổng lồ với quân đội, chính phủ và cơ quan tình báo Trung Quốc. Những nghi vấn đã tồn tại từ lâu. Nhưng sau cuộc nghiên cứu mới, có lẽ mối liên quan mà phương Tây lo ngại thậm chí còn sâu sắc và gắn kết hơn so với tưởng tượng.Nhà nghiên cứu Christopher Balding đã trích xuất cũng như phân tích hơn 590 triệu lý lịch bị lộ trên mạng Internet vào năm 2018 và phát hiện ra điều đó. Cùng với sự trợ giúp của tổ chức cánh hữu Henry Jackson Society của Anh, ông đã mày mò trong lượng dữ liệu khổng lồ để tìm ra những sơ yếu lý lịch của các nhân viên Huawei. Tìm tòi khoảng 65,000 bộ lý lịch, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra có khoảng 25,000 trong số đó thuộc về những cựu nhân viên của Huawei.Tiếp theo, các nhà nghiên cứu bắt đầu tìm kiếm theo từ khóa, ví dụ như “quân đội nhân dân Trung Hoa”. Kể từ đây, họ bắt đầu lọc được hơn 100 nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh quốc gia, đã từng phục vụ quân đội và làm việc tại Huawei.Bản thân việc tìm kiếm mối quan hệ giữa Huawei và các cơ quan nhà nước Trung Quốc là điều phía Mỹ và nhiều quốc gia khác đang tìm kiếm. Mỹ luôn cáo buộc rằng Huawei cung cấp cho chính phủ Trung Quốc những công nghệ cũng như backdoor trong thiết bị viễn thông để phía Trung Quốc có thể nghe lén, nhất là ở những quốc gia có sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei để triển khai cơ sở hạ tầng mạng viễn thông. Huawei dĩ nhiên luôn phủ nhận những cáo buộc như vậy. Thậm chí, hồi tháng 03/2019, CEO Nhậm Chính Phi tuyên bố thà đóng cửa công ty còn hơn là hợp tác với chính phủ Trung Quốc.Balding đã công bố những kết quả nghiên cứu của ông trên mạng Internet, và điều chỉnh chúng để không làm lộ danh tính những cá nhân ông phát hiện được. Thậm chí có cả một kỹ sư phát triển sản phẩm của Huawei từng giữ chức vụ người phát ngôn của Bộ An ninh Trung Quốc. Theo Balding: “kỹ sư đã tiến hành những việc cài cắm công nghệ cũng như phần mềm thu thập dữ liệu vào các sản phẩm của Huawei.” Người kỹ sư cũng làm việc để “tạo ra khả năng can thiệp thông tin vào thiết bị của Huawei”, cả với những thiết bị sử dụng nội địa cũng như quốc tế.Một người phát ngôn của Huawei tuyên bố với Business Insider: “Chúng tôi không thể xác nhận “những lý lịch của nhân viên Huawei” mà giáo sư Balding cáo buộc sau quá trình kiểm tra sơ bộ. Bản thân chúng tôi cũng không thể xác nhận mọi nguồn tin trên mạng Internet được.”Thêm vào đó, phía Huawei cũng cho rằng họ kiểm tra mọi ứng viên có quá khứ làm việc tại các cơ quan nhà nước hay trong quân đội. “Trong quá trình tuyển dụng, những ứng viên đều phải cung cấp tài liệu chứng minh họ đã dừng mối quan hệ với quân đội hoặc chính phủ.”Người phát ngôn cho biết thêm: “Huawei hiểu được những sự lo lắng về an ninh mạng trong thời điểm kỹ thuật số hiện nay. Chúng tôi chào đón những cuộc điều tra chuyên nghiệp và tôn trọng sự thật về tính minh bạch của Huawei. Chúng tôi mong rằng những nghiên cứu trong tương lai sẽ có ít đi những phỏng đoán khi đi đến kết luận, và tránh được những tuyên bố chủ quan như giáo sư Balding.”Nguoivietphone.com.