Ký Giả AsiaTimes: Nghi Mỹ Thua TC Trong Cuộc Chiến 5G

WASHINGTON - Ký giả của AsiaTimes ngờ rằng Hoa Kỳ thua Trung Cộng trong cuộc chiến 5G.Trong năm qua, Huawei thu 52.2 tỉ MK, tăng 45% so với năm trước. Trong khi đó, doanh nghiệp gia đình này đã củng cố thế mạnh 5G bằng 46 hợp đồng thương mại dự kiến chuyển giao trên 100,000 trạm tiếp sóng trong hệ thống di động cực nhanh.Huawei bị Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ ghi sổ đen vì lý do an ninh quốc gia.Nhưng Huawei vẫn là đội quân tiên phong trong tham vọng kỹ thuật cao của Trung Cộng và là diễn viên dẫn đầu trong kỹ thuật viễn thông điện tử thế hệ mới.Cơ quan “Defense Innovation Board – DIB” là tập họp 1 số học giả và doanh nhân dự báo: Huawei sẽ thu hàng trăm tỉ MK trong 1 thập niên, với khả năng tạo ra việc làm rộng lớn khắp lãnh vực viễn thông điện tử, theo 1 phúc trình gửi Bộ quốc phòng. Theo phúc trình này, nước nào làm chủ 5G cũng làm chủ nhiều canh tân và đặt định các chuẩn mực cho thế giới. Nước này không chắc là Hoa Kỳ.Vì thành viên của DIB gồm cựu chủ tịch Eric Schmidt của Alphabet, giám đốc sáng lập Reid Hoffman của LinkedIn và cựu giám đốc Walter Isaacson của Aspen Institute, phúc trình kể trên là có âm hưởng.Mặt khác, Huawei đã đầu tư 180 tỉ MK trong 5 năm. Theo AsiaTimes, Huawei là 1 phần trong chính sách Intelligent Plus, từ cuối năm 2018 đã được biết như là “sáng kiến Made in China 2025”. Với Huawei, khẩu hiệu nội bộ là “Building a Fully Connected, Intelligent World”.