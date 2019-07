Indonesia: Không Chỉ Có ISIS Đe Dọa An Ninh

JAKARTA - Các vụ bắt giữ đội viên Jemaah Islamiya (JI) từ chiến trường Syria trở về cho thấy mối đe dọa an ninh chống lại Indonesia là đa diện và không ngừng nghỉ.Vụ thủ lãnh Para Wijayanto là nhắc nhở kịp thời rằng các nhóm có liên lạc với ISIS không là mối đe dọa an ninh duy nhất với quốc gia Indonesia, nới có dân số Hồi Giáo lớn nhất thế giới. Sau 17 năm đào tẩu, Wijayanto 54 tuổi bị bắt tại 1 khách sạn miền đông thủ đô Jakarta, tiếp theo đợt bắt giữ 12 đội viên JI, gồm 8 người tham chiến hay dự huấn luyện của chi nhánh al-Qaeda tại Syria trở về.Tuy khuynh hướng của JI là hòa bình, việc JI đưa người đi Syria huấn luyện là trở lại thời kỳ đầu của hệ thống trại mujahedeen của cuộc kháng chiến chống Nga, thể hiện 1 nguy cơ an ninh dài hạn trong lúc thế giới Hồi Giáo thích ứng với sự sụp đổ của ISIS tại Trung Đông.Ông Sidney Jones, là giám đốc Institute for Policy Analysis of Conflict (hay IOAC), cho biết: Wijayanto không ủng hộ bạo động tại nội địa Indonesia trong mấy năm qua. Thay vào đó, ông này đã xướng xuất thành công nỗ lực tái thiết tổ chức bằng giáo dục và tiếp cận.Nguồn tin cảnh sát cho hay: thủ lãnh Wijayanto định xây dựng căn cứ kinh tế, gồm đồn điền trồng cọ lấy dầu để tài trợ sự thiết lập chủ lực của 1 đế chế cần có lực lượng chiến đấu để bảo vệ.Cũng như al-Qaeda, JI chống lại ISIS, là tổ chức bắt đầu bắt rễ tại Indonesia từ 2014 với các nhân vật nổi như giáo sĩ bảo thủ Abu Bakar Ba’asyir 80 tuổi, là cựu lãnh tụ tinh thần của JI đang ở tù về các hoạt động khủng bố. Nhân vật này luôn phủ nhận sự hiện hữu của JI, đã thành lập “Indonesia Mujaheddeen Cpuncil - hay MMI” năm 2004, tập trung các nhóm du kích.Y từ chức 4 năm sau với giải thích “cơ cấu dân chủ nội bộ là mâu thuẫn với đạo Hồi”. Từ đó, JI trở thành phân hóa, và gần đây bị thay thế bởi 5 tổ nằm vùng độc lập tuyên bố trung thành với ISIS, giữa lúc đang chật vật với việc phối hợp hành động. Đó có thể là lý do của khiếm khuyết trong việc lập kế hoạch trong vụ đánh bom và nổ súng tại Jakarta hồi Tháng 1-2016 gây thiệt mạng 4 cảnh sát và thường dân bên cạnh tất cả 4 hung thủ bị diệt.Thủ lãnh Abdurrahman 47 tuổi bị tuyên án tử hình vì là chủ mưu trong vụ này, là án phạt tử hình đầu tiên sau vụ hành quyết 3 chính phạm (năm 2008) trong vụ đánh bom đảo du lịch Bali năm 2002.AsiaTimes ghi nhận đơn vị chống khủng bố Detachment 88 -được biết tiếng về thành tích triệt phá khủng bố - đã bắt trên 400 nghi can ISIS.