Trump Chưa Nguôi giận: Đả Kích TT May, Đại Sứ Darroch

WASHINGTON - Vào hôm 9 tháng 7, TT Trump mô tả Thủ Tướng Theresa May là “ngu dại”, và Đại Sứ Kim Darroch là “kỳ quái”, tăng cường độ công kích 1 đồng minh thân thiết.Bà May đã tuyên bố hậu thuẫn hoàn toàn ông Darroch, sau khi hàng loạt biên bản của ông này mô tả chính quyền Trump là thiếu năng lực bị thẩm lậu.Trong lúc các bộ trưởng và Thủ Tướng May xác nhận: thông tin thẩm lậu là nhận định của Đại Sứ Darroch, không phản ảnh quan điểm của chính quyền Anh, ông Trump nổi giận, phóng loạt twitter phản kích thứ nhì.Ông Trump cũng nhắc lại gợi ý giúp bà May giải quyết vấn đề Brexit, và bà ấy vẫn tiếp tục phương cách “ngu dại”, làm không xong, nay phải gánh tai họa.