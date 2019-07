Obamacare Có Nguy Cơ Bị Loại Ở Tòa Phúc Thẩm Tại Texas

TEXAS -- Hôm Thứ Ba một phiên tòa phúc thẩm liên bang có vẻ có cảm tình với các nỗ lực của Cộng Hòa để lật đổ Obamacare, bày tỏ sự nghi ngờ đối với những kêu gọi của Dân Chủ để lật ngược phán quyết của một chánh án Texas là người cho rằng luật cải tổ chăm sóc sức khỏe mang tính bước ngoặc của Hoa Kỳ là vi hiến.2 thành viên được bổ nhiệm là Cộng Hòa trong số đoàn thẩm phán 3 người của Tòa Phúc Thẩm 5th U.S. Circuit Court of Appeals đã chất vấn gay gắt các luật sư cho nhóm của bộ tư pháp tiểu bang thuộc Dân Chủ và các Dân Biểu Hoa Kỳ do Dân Chủ lãnh đạo đang bảo vệ Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (ACA), thường được gọi là Obamacare.Cộng Hòa gồm TT Trump đã liên tục và cố gắng không thành công để xóa bỏ ACA kể từ khi nó được thông qua vào năm 2010. Bộ Tư Pháp thường bảo vệ luật liên bang, nhưng chính phủ Trump đã từ chối làm điều đó trong thách thức bởi 18 tiểu bang do Cộng Hòa lãnh đạo.Phiên tòa không quyết định hôm Thứ Ba.Cho dù phán quyết là gì, thì quyết định có thể nhảy lên kháng án tới Tối Cao Pháp Viện, có khả năng dàn xếp trận chiến pháp lý lớn về chăm sóc sức khỏe đối với hàng chục triệu người Mỹ vào giữa cuộc tổng tuyển cử TT Hoa Kỳ năm 2010.