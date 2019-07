Số Lượng Du Khách TQ Vào VN Bất Ngờ Sút Giảm 3.3%

VIỆT NAM -- Lượng du khách từ Trung Quốc qua Việt Nam đã đột nhiên sút giảm 3.3% và du khách từ Cam Bốt vào VN đã giảm tới 51%, theo bản tin của báo Dân Trí cho biết hôm 9 tháng 7.Bản tin Dân Trí viết như sau.Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm xấp xỉ đạt 8,5 triệu lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, một số thị trường có xu hướng giảm như: khách Trung Quốc giảm khoảng 3,3%, Campuchia giảm 51%.Đây là số liệu được đưa ra trong họp báo “Về tình hình du lịch 6 tháng đầu năm 2019” do Tổng cục Du lịch tổ chức vào chiều 9/7 tại Hà Nội.Theo ông Vũ Quốc Trí, chánh văn phòng Tổng cục Du lịch, 6 tháng đầu năm 2019, hầu hết thị trường quốc tế đều tăng trưởng tốt. Dẫn đầu là thị trường Thái Lan (45,5%), Đài Loan (27%), Indonesia (21,9%), Hàn Quốc (22%).Đáng chú ý, khách đến từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu thị phần khách quốc tế đến Việt Nam nhưng không tăng mạnh như các năm trước, đạt gần 2,5 triệu lượt người, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số thị trường như: Campuchia, Lào cũng giảm từ 51-23%.Tính chung 6 năm 2019, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 8,48 triệu lượt người, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, khách du lịch nội địa đạt 45,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 338.200 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018).Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn duy trì lượng tăng trưởng tốt, tuy nhiên so với các năm trước có giảm.Cụ thể, nếu năm 2016 tăng 22,9%, năm 2017 tăng 30,2%, năm 2018 tăng 27,2% thì năm 2019 chỉ tăng khoảng 7,5%.Theo ông Vũ Quốc Trí, sự sụt giảm này đều nằm trong dự báo và không có gì bất thường. Kết quả này có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự ảnh hưởng của điều kiện kinh tế, chính trị thế giới mà cụ thể là sự căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung; sự cạnh tranh khốc liệt của các điểm đến trong khu vực.Trong 6 tháng cuối năm 2019, du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì thúc đẩy, tăng trưởng về khách du lịch quốc tế và nội địa.Dự kiến năm 2019, ngành Du lịch sẽ đón, phục vụ khoảng 17,5 - 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 700.000 tỷ đồng.