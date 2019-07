Hội Ái Hữu Không Quân Việt Nam Cộng Hòa Miền Trung California Kỷ Niệm Ngày Không Lực 2019 Với ‘Đêm Không Gian Hội Ngộ’

Hình ảnh trong “Đêm Không Gian Hội Ngộ.”

Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3 Restaurant, Westminster vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu, ngày 5 tháng 7 năm 2019, Hội Ái Hữu Không Quân VNCH Miền Trung California đã tổ chức Đêm Không Gian Hội Ngộ, kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Quân Chủng Không Quân VNCH.Hơn 500 người tham dự “Đêm Không Gian Hội Ngộ” ngoài đại gia đình không quân trong đó có quý vị Không Đoàn Trưởng, Phi Đoàn Trưởng về từ khắp nơi, ngoài ra còn có sự hiện diện của cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu, nguyên Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát và phu nhân, Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Ngãi và phu nhân, Nghị viên Thành Phố Westminster ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Gia Nam California, một số các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình Đêm Không Gian Hội Ngộ do KQ Nguyễn Văn Chuyên và cô Mộng Thủy.Trước khi chương trình chính thức bắt đầu có phần trình diễn văn nghệ do các chiến hữu, thân hữu hát những bản nhạc về lính, về quê hương làm cho không khí thật vui.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân có công dựng nước, giữ nước, các anh hùng Liệt Nữ đã hy sinh để bảo vệ quê hương trong đó có những chiến sĩ không quân.Sau phần nghi thức, toàn ban hợp ca Không Quân hát bản “Không Quân Hành Khúc”.Sau đó, Không Quân Lê Văn Sáu, Hội Trưởng, Trưởng Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy niên trưởng, qúy hội đoàn, đoàn thể bạn, các cơ quan truyền thông đã đến tham dự Ngày Không Quân Hội Ngộ, ông cho biết: “ Từ khi Hội Ái Hữu Không Quân Miền Trung Cali được thành lập cho đến nay đều có tổ chức kỷ niệm ngày Không Lực, năm nay là năm thứ 64… Từ ngày Quân chủng Không Quân hiện diện trong Quân Lực VNCH chúng tôi đã có mặt trên 4 Vùng Chiến Thuật, chúng tôi đã bay vào vùng lửa đạn, không ngại gian nguy để cứu đồng đội. Chúng tôi ra đi chấp nhận không tìm xác rơi. Chúng tôi không bỏ anh em, không bỏ bạn bè.Thấm thoắt đã 44 năm ly hương, chúng tôi những chàng trai hào hùng năm nào vẫn còn ít nhiều cái hào khí một thời oanh liệt đó, và nhất là đối với: Tình yêu quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, Tình bằng hữu và tình đồng đội…”Trong dịp nầy ông Hội Trưởng giới thiệu và mời các chiến hữu trong Ban chấp hành lên chào mừng quan khách và chiến hữu. Thành phần Ban chấp hành gồm có: Ngoài chiến hữu Hội Trưởng còn có các chiến hữu Trần Văn Dung (Phó Nội Vụ), Dương Viết Đang (Phó Ngoại Vụ), Nguyễn Công Cường (Tổng Thư Ký), Trương Văn Huệ (Ban Kế Hoạch), Đỗ Văn Khanh (Thủ Quỹ); Vũ Minh Hoàng (Tài Chánh), Nguyễn Đức Huệ và Trịnh Quốc Thành (Xã Hội), Dương Viết Đang (Văn Nghệ) và Hứa Trung Lập (Hậu Sự) Ngoài ra còn có các phu nhân KQ cũng được giới thiệu. Nhân dịp nầy ông Hội trưởng chân thành gởi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên trong hội đã sát cánh cùng ông để hoàn thành những công tác mà hội đã đề ra.Sau đó ban tổ chức mời KQ. Trần Việt Hưng lên nói về cảm nghĩ ngày Không Lực, ông cho biết: “ Là một người lính Không Quân, sau những thăng trầm của lịch sử, với một Không Lực một thời được các sử gia, các nhà nghiên cứu lịch sử, các cơ quan truyền thông công bố, sắp hạng Không Quân VNCH là Không Lực hùng mạnh đứng hàng thứ tư trên thế giới, và đứng hàng thứ hai tại Á Châu.Không Lực VNCH không những bảo vệ miền Nam mà chúng ta đã nhiều lần có những phi vụ Bắc phạt, dội bom trên đầu địch mà không quân của Bắc Việt chưa một lần dám vượt qua vĩ tuyến 17 để tấn công chúng ta. Rất tiếc, vì cơ trời, vận nước, vì đồng minh đã bỏ rơi, khiến VNCH phải rơi vào tay cộng sản miền Bắc...”Tiếp theo, Niên trưởng, Trung Tá KQ Nguyễn Văn Ức có đôi lời tâm tình cùng các chiến hữu, trong dịp nầy ông đã ca ngợi tinh thần quả cảm, hy sinh của tất cả chiến hữu Không Quân, luôn tâm niệm “Tổ Quốc - Không Gian” phải được bảo vệ tuyệt đối dù có phải thịt nát xương tan hay “chết không tìm thấy xác” như lời trong bài “Không Quân Hành Khúc” mà ban hợp ca Không Quân vừa trình bày.Ông tiếp: “Sự hiện diện đông đão của qúy niên trưởng, qúy vị quan khách cùng tất cả các chiến hữu hôm nay đã nói lên tình “Huynh đệ chi binh” trong tinh thần đoàn kết tiếp tục con đường đấu tranh chống cộng sản cho quê hương sớm có tự do dân chủ.”Buổi tiệc bắt đầu, chương trình văn nghệ do hai MC Mộng Thủy và Mỹ Tiên phụ trách. Ban nhạc Hạ Trắng và ban tù ca Xuân Điềm, cùng các chiến hữu, thân hữu các binh chủng bạn góp vui. Ngoài ra, ban tổ chức cũng vận động các chiến hữu mua vé để ủng hỗ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH vào ngày 21.7.2019 tại Trường Trung Học Los Amigos góc đường Newhope và Heil, thành phố Fountain Valley.Chương trình “Đêm Không Gian” chấm dứt vào lúc 11 giờ đêm sau phần dạ vũ và lời cảm tạ của ban tổ choc.Mọi chi tiết liên lạc: Lê Văn Sáu (714) 640-0318.