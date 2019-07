Thuốc Giả, Đà Nẵng, Xe Đụng, Cấp Cứu

Thuốc giả bán cho bệnh nhân ung thư đã vào Việt Nam bằng cách nào? Cán bộ nào mở cửa cho thuốc giả vào?Báo Công An nêu câu hỏi: VN Pharma đưa thuốc chữa ung thư giả vào Việt Nam như thế nào?Mặc dù rất nhiều tài liệu trong hồ sơ nhập khẩu thuốc được làm giả, nhưng Tổ thẩm định vẫn đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu và đề nghị Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu.Trong vụ Công ty Cổ phần VN Pharma (viết tắt là Công ty VN Pharma) buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả vừa bị truy tố mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã thay đổi tội danh đối với các bị can từ tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, chữ ký của cơ quan, tổ chức” sang cùng tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".Báo VnEconomy kể chuyện du khách tới Đà Nẵng: 6 tháng đầu năm nay, số ngày lưu trú bình quân của khách nội địa và khách quốc tế đến Đà Nẵng đều giảm so với cùng kỳ 2018.…về dịch vụ du lịch, Uỷ ban nhân dân thành phố cho biết, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng 6 tháng ước đạt 4.326 nghìn lượt, đạt 52,8% kế hoạch năm, tăng 15,1% so với cùng kỳ 2018, trong đó khách quốc tế ước đạt 1.821,9 nghìn lượt, tăng 26,1%. Tổng thu du lịch ước đạt 14.978 tỷ đồng, đạt 54,7% kế hoạch, tăng 15,1% so với cùng kỳ 2018.Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2,715 triệu lượt, tăng 19,4% so với cùng kỳ 2018 (kế hoạch tăng 9,6%), trong đó, khách quốc tế ước đạt 739 nghìn lượt, tăng 18,4% (kế hoạch tăng 10,1%).Tuy nhiên, số ngày lưu trú bình quân của khách nội địa là 1,66 ngày/lượt, khách quốc tế là 1,98 ngày/lượt, giảm so với cùng kỳ 2018 (khách nội địa 1,8 ngày/lượt, khách quốc tế là 2,3 ngày/lượt).Đời Sống & Pháp Luật kể: Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn 9 người bị thương khai "mất bằng lái"…Giải thích ban đầu với cơ quan công an, nữ tài xế lái Mercedes gây tai nạn 9 người bị thương nói có bằng lái xe nhưng đã bị mất. Tối 8/7, Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn tin cho biết trong quá trình làm việc với Công an quận 5, TPSG sau khi xảy ra tai nạn giao thông, bà Võ Thị Tâm Huyền - 40 tuổi, ngụ TP Hà Nội, tạm trú quận 4, TPSG - chưa xuất trình được bằng lái xe.Báo Thanh Niên kể chuyện cấp cứu: Trạm cấp cứu vệ tinh từ chối đi cứu người!Trung tâm cấp cứu 115 (TPSG) có các trạm cấp cứu vệ tinh là những bệnh viện quận, huyện - nhưng thực tế mỗi khi yêu cầu trạm cấp cứu vệ tinh lên đường thì nhiều nơi lúc nhận, lúc không vì đủ lý do.Thống kê cho thấy, chỉ trong tháng 4.2019 BV Q.Tân Phú có khoảng 70 lần, tháng 5 trên 60 lần, tháng 6 gần 50 lần từ chối hỗ trợ CC với các lý do: Xe CC bận đi chuyển bệnh; thiếu nhân lực. BV Q.Bình Thạnh trong tháng 4 từ chối CC 38 lần, tháng 5 và tháng 6 mỗi tháng trên 30 lần từ chối, với các lý do: không có xe, xe đi chuyển bệnh, xe chưa về. BV Q.Bình Tân từ chối CC tháng 4, 5, 6 mỗi tháng từ 30 - 40 lần cũng với các lý do tương tự. Ngoài ra, có cuộc gọi các BV tiếp nhận nhưng không xuất xe, hoặc báo xe hư, BS đang giao ban không đi được (BV Q.7); có nơi nhận nhưng báo lại hủy đi do tài xế nghỉ phép hoặc chỉ một BS trực nên không đi được (BV đa khoa khu vực Hóc Môn). Có lúc BV Q.7 từ chối CC thì Trung tâm CC 115 gọi tiếp BV Q.4 hỗ trợ nhưng cuộc gọi có khi không tín hiệu hoặc không ai bắt máy.Báo SGGP kể: Số lượng người Việt ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp tăng đột biến… Theo Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tình trạng công dân Việt Nam lợi dụng chính sách của phía Hàn Quốc để ở lại, cư trú bất hợp pháp ngày càng gia tăng (khoảng 2.000 trường hợp, tháng 5-2019 tăng đột biến với 100 trường hợp/ngày).Tổng cục Du lịch vừa có thông báo gửi tới các Sở Du lịch, Sở VH-TT-DL các địa phương về việc thay đổi chính sách cấp thị thực 5 năm cho người dân Việt Nam ở ba thành phố TPSG, Hà Nội và Đà Nẵng. Trong đó có đưa ra số thống kê trung bình mỗi ngày có 100 trường hợp ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.Báo Pháp Luật kể: Hà Nội tăng học phí 40% đối khu vực thành thị… Học phí năm học 2019-2020 từ cấp mầm non đến THPT khu vực thành thị sẽ tăng thêm 40% và khu vực nông thôn tăng 26,7 % so với năm trước.Chiều 8-7, với 100% ĐB có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về mức thu học phí năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.VnExpress kể chuyện Vũng Tàu: Người dân vây xưởng nghi xả thải khiến cá chết hàng loạt ở Vũng Tàu…Cơ sở chế biến cá bò không phép bị người dân nghi xả trực tiếp nước thải ra sông Chà Và khiến cá chết hàng loạt gần tuần nay.Sáng 8/7, hàng chục người nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và đến Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Vĩnh Hưng (ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) yêu cầu làm rõ nguồn nước thải trong quá trình chế biến cá bò ở khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2.Bản tin TTXVN kể: Ngày 8/7, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã bày tỏ lấy làm tiếc, đồng thời lên tiếng xin lỗi về vụ một phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc bạo hành trong vụ việc gây xôn xao dư luận tuần qua.Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, phát biểu trong cuộc gặp Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang ở thăm Seoul, Thủ tướng Lee Nak-yon nói: "Sự việc này rất đáng tiếc," đồng thời bày tỏ xin lỗi về vụ việc.Thủ tướng Lee Nak-yon cũng cam kết tăng cường nỗ lực để bảo vệ nhân quyền và an toàn cho những người Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc.Dân Trí kể chuyện Sài Gòn bùng nổ trung tâm đào ạto kỹ năng: Chương trình đào tạo tập trung vào các nội dung như trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp; Rèn luyện kỹ năng sống nhằm giúp học sinh hình thành giá trị nhân cách, rèn luyện hành vi, thái độ sống tích cực, chủ động; kỹ năng toán trí tuệ; kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng tư duy...Vào thời điểm này năm ngoái, TPSG chỉ có 54 trung tâm kỹ năng đào tạo kỹ năng sống được cấp phép. Chưa đến một năm, thành phố đã có thêm 41 trung tâm kỹ năng sống mới ra đời. Trung bình, chỉ hơn 8 ngày lại có thêm một trung tâm mới được cấp phép.Báo Giao Thông kể chuyện điện giựt chết người: Nạn nhân là em Nguyễn H.H.S. (8 tuổi, trú thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk Sắk). Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, S. cùng một số bạn sang nhà hàng xóm (cách nhà khoảng 200m chơi). Tại đây, các em dẫn nhau ra sau nhà chơi trò trốn tìm. Trong lúc chơi đùa, em S. bị dòng điện rò rỉ từ mái tôn truyền xuống cột sắt giật bất tỉnh. Do không có người lớn ở nhà, khi phát hiện vụ việc nhóm bạn chơi cùng chạy đi gọi người ứng cứu. Nhưng khi gia đình em S. đến, nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, gia đình và người dân tìm mọi cách để sơ cứu nhưng S. tử vong ngay sau đó.Báo Lao Động kể: Nắp cống lồi lõm “bẫy” người đi đường ở Sài Gòn… Tại TPSG, có hàng chục nghìn nắp cống (nắp cống thoát nước, nắp hầm cáp điện, cáp viễn thông...) được lắp đặt dưới lòng đường, trong đó nhiều cái đã bị hư hỏng, kênh vênh.TPSG có hơn 22.000 nắp cống thuộc trách nhiệm quản lí của Viễn thông TPSG (Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam); hơn 68.000 nắp cống thoát nước thuộc trách nhiệm quản lí của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPSG và hơn 146.000 chiếc thuộc quản lí của 24 quận, huyện.