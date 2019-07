Cựu Bộ Trưởng Anh Lo Trường hợp Brexit Không Thỏa Thuận

LONDON - Ông Philip Rycroft, là bộ trưởng phụ trách Brexit của nội các Theresa May trong 18 tháng tính đến Tháng 3, tuyên bố hôm 8 tháng 7: Brexit không thỏa thuận là đầy rủi ro, là tình huống đáng lo âu.2 chính khách đang là ứng viên thay thế Thủ Tướng May, cựu ngoại trưởng Boris Johnson và bộ trưởng Jeremy Hunt, cùng tuyên bố “Chuẩn bị trường hợp ly thân không thỏa thuận”.Cựu bộ trưởng quốc phòng Michael Fallon tuyên bố “Không có lý do để các điều đình mới không thể hoàn tất trong 3 tháng”. Nhưng EU đã khẳng định nhiều lần “không tái thương lượng”.Brexit không thỏa thuận có nghĩa là UK ra khỏi thị trường EU, liên minh thuế quan và các định chế đa quốc gia như Europol. Theo ông Rycroft, Brexit không thỏa thuận không là lợi với cả UK và EU.Ông Johnson định tìm kiếm 1 thỏa thuận mới với EU, nhưng sẽ ly thân vào ngày 31-10 dù có thể thỏa hiệp hay không.Ông Hunt muốn thay đổi thỏa thuận của Thủ Tướng May đạt được, và hy vọng có thể thành công kịp trước cuối Tháng 10.Nguồn tin chính trị báo trước: trên 30 dân biểu Bảo Thủ sẽ bỏ phiếu ngăn cấm Brexit không thỏa thuận.