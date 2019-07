Nepal Cấm Tổ Chức Sinh Nhật 84 Của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tròn 84 tuổi vào Thứ Bảy rồi và nhiều đệ tử của ngài tại Nepal hy vọng tổ chức mừng ghọ ngài tại thủ đô Kathmandu, nhưng chính quyền cộng sản của xứ này đã từ chối lời yêu cầu của họ.Cộng đồng Tây Tạng tại Nepal đã từ bỏ kế hoạch đánh dấu sinh nhật của vị lãnh đạo tinh thần Đức Đạt Lai Lạt Ma sau khi lời yêu cầu của họ cho buổi lễ mừng thọ của họ đã bị từ chối vì lý do an ninh, theo một viên chức chính quyền cho biết hôm Chủ Nhật 7/7.Trung Cộng, xem Đức Đạt Lai Lạt Ma là nhà ly khai nguy hiểm, đã gia tăng ảnh hưởng của họ tại quốc gia nằm ở Hy Mã Lạp Sơn này, là quê hương của khoảng 20,000 người Tây Tạng.Nepal là bộ đệm tử nhiên giữa Trung Cộng và Ấn Độ và được New Delhi xem như là đồng minh tự nhiên của họ, nhưng TC cũng tạo ảnh hưởng bằng cách đổ tài trợ và đầu tư hạ tầng cơ sở vào đất nước nằm trong số 10 quốc gia nghèo nhất trên thế giới.Krishna Bahadur Katuwal, phụ tá quản trị quận của Kathmandu, nói rằng chính phủ đã từ chối cho phép đối với người Tây Tạng để đánh dấu sinh nhật của Đức Đại Lai Lạt Ma bởi vì “những kẻ xâm nhập” có thể tạo rắc rối.