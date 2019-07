Thống Đốc New York Cho Phép Tiếp Cận Hồ Sơ Thuế của Trump

NEW YORK - Thống đốc Andrew Cuomo đã ký ban hành luật cho phép 1 số dân biểu liên bang tiếp cận hồ sơ thuế của TT Trump trong kho hồ sơ của tiểu bang New York.Văn bản luật này đòi hỏi giới chức New York cung cấp thông tin về thuế theo yêu cầu của các ủy ban Hạ Viện có liên quan với thuế theo viện dẫn các mục tiêu cụ thể và hợp thức.Luật thuế của New York mới được cơ quan lập pháp tiểu bang do phe DC kiểm soát thông qua từ vài tuần là thuận lợi với yêu cầu này.Tại Hạ Viện, Chủ Tịch Uy Ban Tiện Ích Richard Neal nói sẽ không yêu cầu hồ sơ thuế của tiểu bang New York, vì sợ là bất lợi với khả năng tiếp cận hồ sơ thuế liên bang của Trump.