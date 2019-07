Dân Biểu Bỏ Đảng CH: Dân Cử Sợ Nói Thẳng; Dân Biểu Amash Bỏ Đảng CH: Đồng Viện Cảm Ơn Chủ Trương Luận Tội

WASHINGTON - Dân biểu Justin Amash, nhân vật cô đơn tại Hạ Viện, quyết định bỏ đảng Cộng Hòa vào hôm Thứ Năm 4 tháng 7, với chủ trương luận tội TT Trump.Ông tiết lộ “các đồng viện Cộng Hòa đã cảm ơn trong chốn riêng tư”, theo tường thuật của CNN. Dân biểu Amash, nay là chính trị gia độc lập, tuyên bố trong chương trình “State of the Union” ngày Chủ Nhật 7/7 “Họ không dám nói công khai, đó là vấn đề với đất nước. Đó là vấn đề của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, khi mọi người không thể nói thẳng...”.Từ vài ngày trước, trong 1 bài viết đăng báo Washington Post, dân biểu Amash đã khẳng định chính kiến độc lập và từ bỏ đảng Cộng Hòa. Ông viết “Dù hoàn cảnh của các bạn là thế nào, hãy cùng tôi bác bỏ loại trung thành bè phái, lập luận gây chia rẽ và làm mất nhân tính. Nếu tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ mất hết”.Nhà báo cho hay: có đồn đoán ông Amash vận động đảng Tự Do để được là ứng viên TT 2020 của đảng này.Ngoài ra, đáp lại đả kích từ TT Trump, ông Amash nhấn mạnh “Dân cử được bầu với tuyên thệ hậu thuẫn và bảo vệ hiến pháp, không thề trung thành với 1 cá nhân.”