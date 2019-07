TT Trump: Sẽ Mở Cửa Trại Tạm Trú Di Dân Để Nhà Báo Thị Sát

WASHINGTON - TT Trump tuyên bố hôm Chủ Nhật: sẽ mở cửa các trại tạm trú của di dân mà truyền thông chỉ trích là chen chốt, thiếu vệ sinh, an toàn, để phóng viên tới quan sát.Ông phát biểu tại New Jersey hôm Chủ Nhật 7/7 “Tôi muốn nhà báo đến xem”.Hôm Thứ Bảy, các báo New York Times và El Paso Times đăng 1 bài viết mô tả trại tạm trú tại Clint (Texas) chứa hàng trăm trẻ em ăn mặc bẩn thỉu, mà ông trump mô tả là bịa đặt. Theo bài báo này, trẻ em khóc luôn. 1 bé gái định tự sát khiến nhân viên biên phòng phải đặt em gần bên để canh chừng trong lúc làm việc.Tuần qua, giới giám sát của Bộ Nội An phát báo động tương tự về tình trạng chen chúc nguy hiểm tại nhiều trại.Các dân biểu DC đã đi thăm các trại tạm trú, xác nhận tình trạng quá tải, không có nước máy. Trẻ em và người lớn cùng thiếu tiếp cận thuốc chữa bệnh, không có cơ hội tắm rửa.Cho tới gần đây, TT Trump vẫn tỏ ra không thông cảm với nỗi thống khổ. Ông nhấn mạnh “nếu di dân không hài lòng với các cơ sở tạm trú, hãy đừng đến nữa là 1 sự được giải quyết...”Phóng viên ngoại quốc dẫn nguồn tin Mexico xác nhận: số di dân bị trục xuất tăng 33% trong tháng qua.Bộ Nội An Hoa Kỳ ước lượng số di dân xâm nhập bị bắt tại biên giới giảm 25% cùng trong thời gian này.