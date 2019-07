Garden Grove: Cướp Vô Nhà Đòi Tiền, Giết Người

GARDEN GROVE, CALIF. -- Vào lúc 4 giờ 07 phút sáng ngày 8 tháng 7 năm 2019 cảnh sát Garden Grove đã đến khúc đường La Grand Avenue có số 9100 vì nhiều tiếng súng nổ được nghe ở đó, theo thông cáo báo chí của Ty Cảnh Sát Thành Phố Garden Grove cho biết hôm 8 tháng 7.Người gọi điện thoại báo cảnh sát cho biết rằng một người đã bị bắn và nhiều người kêu la cầu cứu. Các cảnh sát đến tại địa điểm và phát giác một người đàn ông 25 tuổi đã chết trên lối đi bộ của căn nhà.Các cảnh sát đã tiếp xúc với người bạn gái của nạn nhân và các thân nhân khác. Người bạn gái nói rằng cô và bạn trai đang ngủ trong phòng của họ và bị đánh thức bởi 3 người đàn ông bịt mặt là những người có súng. Các nghi can đòi tiền và ma túy. Trong thời gian cướp, người đàn ông 25 tuổi đã bị bắn bởi một trong những nghi can. Nạn nhân chạy khỏi nhà và đã ngã quỵ trên lối đi nơi ông ấy đã chết.3 người đàn ông nghi can đã bỏ chạy khỏi nhà và vào một chiếc xe màu đen. Các thám tử đang đi khắp khu phố để tìm chứng cứ video và phỏng vấn nhiều nhân chứng.Cảnh sát cho biết 3 người đàn ông nghi can bỏ chạy được mô tả là người Mỹ gốc Phi Châu.Bất cứ ai biết thông tin gì về vụ giết người này thì có thể liên lạc với Thám Tử Steve Heine của Ty Cảnh Sát Garden Grove qua số điện thoại714-741-5422.