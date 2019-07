Thị Trấn Cali Muốn Thành Nơi Trú An Của Những Chủ Nhân Súng

Needles, Cali. (AP) – Old West, một thành phố sa mạc của Needles, California là nơi mà gia đình bị bao vây Joad vượt sông Colorado để đến California trong tiểu thuyết “Chùm Nho Uất Hận” của John Steinbeck.Ngày nay, Needles còn được biết đến với một lý do khác. Lãnh đạo thành phố tuyên bố đây sẽ là “thành phố” trú ân của những người cảm thấy luật kiểm soát súng gắt gao của Cali là vi phạm đến quyền sở hữu súng theo hiến pháp.Hội đồng thành phố 5,000 dân, giáp ranh với biên giới Arizona, phía nam Las Vegas vừa tuyên bố trong tháng 6 rằng Needles là “Thành Phố Trú An Của Tu Chính An Thứ Nhì”. Biểu quyết của hội đồng không có ảnh hưởng thực tế tức thì đến việc súng sẽ được đối xử ra sao trong thành phố. Thay vào đó, luật sư thành phố Needles sẽ yêu cầu giới lập pháp Cali chấp nhận cho những người có giấy phép sỡ hữu súng từ các tiểu bang khác tới được mang súng trong thành phố.Đây là một khuynh hướng trên toàn quốc của những viên chức chính phủ ở những khu vực bảo thủ chống lại những qui định khắt khe hơn về sở hữu súng của tiểu bang. Tại New Mexico, có khoảng hơn 20 cảnh sát trưởng ở những khu vực nông thôn thề là sẽ chống lại việc kiểm soát súng, với khẩu hiệu “Nơi Trú An Của Tu Chánh An Thứ Nhì”. Tại Washington, cảnh sát trưởng của hơn một chục quận hạt tuyên bố từ đầu năm rằng họ sẽ không cho phép tiểu bang tước đi quyền sở hứu súng trường bán tự động, cho đến khi tòa án phán quyết điều này là hợp hiến.Người bảo trợ cho ý tưởng “Thành Phố Trú An Của Tu Chánh An Thứ Nhì” của Needles công nhận sẽ rất khó để biến điều này thành hiện thực tại tiểu bang California, nơi mà các nhà lập pháp Dân Chủ chiếm đại đa số, nơi mà những thành phố như Los Angels, San Francisco… tuyên bố là “thành phố trú ẩn” của di dân bất hợp pháp.