Sài Gòn: Giá Khí Đốt Tiếp Tục Giảm Liên Tục 2 Tháng

Giá gas hạ nhiệt sau 5 tháng leo thang

Ở Sài Gòn, từ 1/7/2019, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng giảm 19,000 đồng, xuống còn 306,000 đồng, theo VnExpress.Đây là tháng thứ hai liên tiếp giá bán lẻ loại nhiên liệu này giảm đáng kể tại TP Sài Gòn và các tỉnh phía Nam, sau cả một loạt 5 tháng liên tục tăng trong năm 2019 (với mức bình quân mỗi tháng tăng 3,500 đồng/kg).Theo VnExpress, so với tháng 6, hiện người dùng gas tiết kiệm được 1,583 đồng cho mỗi kg gas, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Nếu tính riêng hai tháng 6 + 7/2019, giá nhiên liệu này giảm tổng cộng 4,333 đồng mỗi kg, tương đương mỗi bình 12 kg giảm được 52,000 đồng.Về nguyên nhân giá gas tháng 7 giảm mạnh, các nhà bán lẻ trong nước giải thích là do nhà cung cấp thế giới đã cho giá nhiên liệu này là 365 USD một tấn, giảm 57.5 USD mỗi tấn so với tháng trước. Bấy lâu nay giá gas trong nước vẫn phụ thuộc như thế vào diễn biến thế giới, do nguồn cung nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ.