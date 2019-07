7 Điều Bí An Tuổi Thơ Về Sức Khỏe Là Đúng

Khoa học hiện nay thách thức nhiều ý tưởng mà chúng ta vẫn tin là sự thực. Nhất là khi chúng ta còn bé, hay bị người lớn “dạy dỗ” những điều sau đó mới biết là… sai khi đã lớn khôn!Tuy nhiên, có nhiều “điều bí ẩn” lúc tuổi thơ lại được khoa học xác nhận thực sự là đúng. Mới đây, Best Life vừa đưa ra danh sách những “điều bí ẩn” về sức khỏe con nít luôn được dạy là sự thực. Hãy thử xem đúng sai ra sao.1- An một trái táo một ngày- khỏi cần đi bác sĩ! Điều này đúng theo ý nghĩa mở rộng. Táo là trái có chứa nhiều chất chống oxy hóa, nhiều vitamin C, có thể giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa cảm cúm. Nghiên cứu cũng đề nghị rằng những dưỡng chất thực vật có trong vỏ táo còn có một vai trò trong ngăn ngừa ung thư.2- Mặc áo len để ngăn ngừa cúm. Khoa học cho biết cúm được gây ra bởi virus. Tuy nhiên, lời khuyên này cũng có một phần sự thật. Khoa học chứng minh những loại virus cúm thông thường sẽ bội nhiễm mạnh trong nhiệt độ lạnh hơn. Vì vậy, giữ cho cơ thể ấm là tốt.3- Uống 8 ly nước một ngày. Trong hơn 50 năm qua, chúng ta được dạy rằng một người lớn trung bình uống khoảng 2.5 lít nước/ngày, hay là 8 ly. Điều này có một phần đúng, cho dù liều lượng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nước rất cần cho cơ thể hoạt động tối ưu, cho nên dù chi tiêu là 8 ly, nhưng những người vận động nhiều thì cần uống nhiều hơn nữa.4- Trái cây ăn tươi tốt hơn sau khi để tủ đông. Đây là một đề tài gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra rằng rau quả tươi sẽ có hàm lượng vitamin cao hơn sau khi đã để đông lạnh. Vậy là đúng một phần.5- An nhiều cà rốt da sẽ đổi màu cam. Lời “hăm dọa” này thường làm cho người lớm chúng ta mỉm cười. Tuy nhiên, nó cũng có một phần sự thật. Nếu tiêu thụ quá nhiều chất beta-carotene (có nhiều trong cà rốt) có thể làm cho da đổi màu cam, gọi là hiện tượng carotemina. Dù sao, ăn cá rốt vẫn tốt hơn là không ăn.6- An súp gà giải cảm. Nhiều nới trên thế giới, các bà má, bà nội, bà ngoại hay bắt ăn súp gà mỗi khi con cháu bị bịnh. Thực sự là súp gà có nhiều dưỡng chất cho cơ thể, bao gồm cả vitamin, chất chống oxy hóa, đạm, giúp cho thể tăng sức đề kháng. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng một vài gia vị trong súp gà còn có tác dụng kháng viêm.7- Uống sữa là tốt. Đã từ lâu, chúng ta được dạy rằng uống sữa làm cứng xương. Thế nhưng ngày nay y khoa thế giới đã “thu hồi” tuyên bố này. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu vẫn xác định là một nguồn đạm, carbohydrate và chất điện phân tuyệt vời.