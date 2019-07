«Việt Nam là kẻ tồi tệ nhất về thương mại»











Trước đây Trúc Giang MN có bài viết « Coi chừng những cú đá sau những lời khen », giờ đây nó thành sự thật. Trước hết xin trình bày về những cú đá.





« Về thương mại Việt Nam là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất »









It’s almost the single worst abuser of everybody.





"A lot of companies are moving to Vietnam, but Vietnam takes advantage of us even worse than China," according to





Ngày 26-6-2019, trả lời phỏng vấn trên đài Fox Business Network, Tổng thống Donald Trump nói : « Nhiều công ty chuyển sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng tôi còn tệ hơn Trung Quốc ». Khi được hỏi ông có muốn đánh thuế Việt Nam không ? Ông Trump cho biết không loại trừ biện pháp đánh thuế hàng hóa Việt Nam.

« Chúng tôi thảo luận với Việt Nam, Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc nhiều nhưng họ gần như là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất. (It’s almost the single worst abuser of everybody)

Trong chuyến viếng thăm nước Anh, Tổng thống Mỹ cho biết : « Ngày nay họ đang sống rất tốt (They’re doing very well), về thương mại, họ tàn nhẫn kinh khủng. (Brutal, very brutal)

Tổng thống Trump nói có « nhiều công ty chuyển sang Việt Nam », tuy không nêu đích danh là công ty nào nhưng chắc chắn là có các công ty của Trung Cộng. So với Trung Cộng thì Việt Cộng còn tồi tệ hơn nhiều.





Nói được là làm được. Ngày 2-7-2019, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết sẽ áp thuế 456% đối với món hàng thép mà Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ, thép đó có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan.





Đó được xem như những cú đá sau những lời khen ngợi trước kia.





Những lời khen ngợi trước kia





Tổng thống Donald Trump hết lời ca ngợi Cộng Sản Việt Nam: “Việt Nam là một đất nước mạnh mẽ, từ những năm 40 sau công nguyên, Hai Bà Trưng đã khởi dậy tinh thần dân tộc của đất nước nầy. “Hôm nay chúng ta không còn là kẻ thù mà đã là bạn. Nền kinh tế Việt Nam đã mở cửa hội nhập. Các sinh viên Việt Nam nằm trong số những sinh viên giỏi nhất thế giới. Điều đó rất ấn tượng! Đó là sự chuyển mình rất ấn tượng của Việt Nam”.

Trong cuộc viếng thăm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tổng thống Mỹ mượn cờ đỏ sao vàng của một bé gái trong đội dàn chào, và một cờ Mỹ trao cho Nguyễn Xuân Phúc, cả hai vẫy cờ Mỹ-Việt trước ống kính của nhà báo.





Tổng thống Trump ngăn chặn hàng hóa trốn thuế của Trung Cộng vào Mỹ





Chặn hàng hóa Trung Cộng vào Mỹ qua hai con đường Canada và Mexico





Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA)









Cờ của 3 nước Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA)





Trước kia ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã ký Hiệp định NAFTA (NAFTA=North American Free Trade Agreement) vào năm 1993, nội dung là tự do mậu dịch, xóa bỏ mọi rào cản như thuế quan và giới hạn số lượng.

Nhận thấy hàng hóa của Trung Cộng có thể vào Mỹ bằng hai con đường tự do nầy, nên Tổng thống Trump hủy bỏ thỏa thuận nầy và cả ba nước nhất trí ký hiệp định USMCA.





Đêm 30-9-2018, ba nước Mỹ, Mexico và Canada đã nhất trí về một thỏa thuận có tên là Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada USMCA (USMCA=United States-Mexico-Canada Agreement). Có hai điểm mấu chốt như sau :





1). Ngăn chặn giao thương với một quốc gia có nền kinh tế phi thị trường.





2). Một điều khoản đặc biệt cho phép Mỹ có quyền phủ quyết bất kỳ nổ lực nào của Canada và Mexico nhằm thỏa thuận thương mại với một nền kinh tế phi thị trường.





Bắt đầu chặn hàng hóa trốn thuế vào Mỹ qua con đường Việt Nam.





Nói về hàng hóa nhập vào thị trường Hoa Kỳ





Hàng hóa các nước nhập vào Hoa Kỳ thì phải có các doanh nghiệp hoặc các nhà « xuất nhập cảng » ở Mỹ đưa đơn đặt hàng trong đó có ghi giá cả, số lượng, phương tiện chuyên chở bằng tàu hay máy bay…Nói chung giá cả phải rẻ hơn giá cả của những mặt hàng sản xuất tại Mỹ, phẩm chất hàng hóa phải tốt, mức tiêu thụ phải lớn thì bán ra mới có lời.

Hàng hóa sản xuất tại Trung Cộng và Việt Nam giá rẻ là do mức lương của công nhân rất thấp, so với mức lương của công nhân Mỹ.

Mức lương công nhân ở Việt Nam trung bình là 20,000VNĐ/giờ, tương đương với 1 USD (1 USD=22, 749VNĐ) . Mức lương thấp nhất của công nhân Mỹ là 9 USD/giờ.

Do đó, các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Trung Cộng và Việt Nam để sản xuất hàng hóa của họ rồi mang về bán ở Mỹ. Mọi hàng hóa nhập cảng vào Mỹ phải thông qua thuế hải quan, nếu trốn thuế thì bị buộc về tội buôn lậu.





Việt Nam lãnh thẹo ở keo đầu





Chính quyền của Tổng thống Trump đang nổ lực ráo riết trấn áp những hành vi lợi dụng của các đối tác thương mại, trước nhất là Trung Cộng và sau đó là Việt Nam. Ông Trump phát biểu « Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc nhiều nhưng họ gần như kẻ lợi dụng tồi tệ nhất ». Như vậy, hàng hóa Made in Vietnam mà bên trong là vật liệu và linh kiện của Trung Cộng chắc chắn là không tránh khỏi bàn tay của Tổng thống Trump.









Thép cuộn cán nguội Thép không rỉ inox





Ngày 3-7-2019, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra thông cáo, sẽ đánh thuế lên tới 456% hai mặt hàng thép mà Việt Nam đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Đó là thép chống rỉ sét và thép cuộn cán nguội, vì thép đó có nguồn gốc từ Hàn Quốc và Đài Loan.

Vụ việc nầy sẽ mở đường cho Mỹ sẽ đánh thuế vào các mặt hàng có nguồn gốc từ Trung Cộng. Như thế, Việt Nam sẽ gặp đại nạn vì đa số hàng hóa Made in Vietnam có nguồn gốc từ Trung Cộng, do các doanh nghiệp Trung Cộng đã chuyển sang Việt Nam để tránh thuế nhập cảng của Hoa Kỳ. Vì thế, các doanh nghiệp thuần túy Việt Nam cũng có thể bị họa lây. Lạc đạn.





Doanh nghiệp Trung Cộng chuyển sang Việt Nam để tránh thuế nhập cảng vào Hoa Kỳ.





Trong khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung căng thẳng thì những công ty sản xuất các mặt hàng chủ yếu của Trung Cộng như ngành may mặc, có tổng giá trị đạt 158.4 tỷ USD (Năm 2017) đã chuyển sang Việt Nam, Bangladesh và Myanmar.

Trong năm 2018, các nhà đầu tư Trung Cộng đã có hơn 1,029 lượt góp vốn mua cổ phần của 80 doanh nghiệp Việt Nam. Đó là đầu tư gián tiếp, ngoài ra còn có những đầu tư trực tiếp là chuyển nhà máy sản xuất qua Việt Nam với tổng số tiền hàng tỷ đô la.

Mặt hàng may mặc vốn đầu tư đến từ Trung Quốc





Doanh nghiệp Trung Cộng đổ 4 tỷ đô la mua lại các doanh nghiệp Việt Nam.





Doanh nghiệp Trung Cộng đổ tiền vào Việt Nam





Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư thì trong 3 tháng đầu năm 2019, các nhà đầu tư Trung Cộng đã góp vốn 4.1 tỷ USD để mua lại các doanh nghiệp Việt Nam, và mua cổ phần của các công ty Việt Nam, ngoài ra còn góp vốn đầu tư vào các ngành bất động sản, tài chánh, du lịch…

Khi nhà đầu tư mua nhiều cổ phần, (chỉ cần 51%) thì được giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.





Những dự án lớn của doanh nghiệp Trung Cộng đầu tư vào Việt Nam





Để trốn thuế nhập cảng mà Mỹ đánh vào hàng hóa Trung Quốc, nhiều công ty của các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển sản xuất ra nước ngoài, trong đó có Việt Nam.





1). Dự án mua cổ phần của công ty Beerco Limited với số vốn 3.85 tỷ USD để nhập vào Công ty TNHH Vietnam Beverage để sản xuất rượu bia và mạch nha ủ men bia. Trụ sở tại Hà Nội.





2). Dự án chế tạo lốp xe Radian toàn thép ACTR (Tây Ninh) của Liên doanh Công ty Cooper Tire & Rubber Holding Việt Nam và Công ty TNHH Sailun Việt Nam (Chủ Trung Quốc), tổng vốn đầu tư đăng ký 280 triệu USD.









3). Dự án Công ty TNHH lốp Advance Việt Nam (Tiền Giang) của Guizhou Advance Type Investment co.,ltd, tổng vốn đầu tư đăng ký 214.4 triệu USD





4). Dự án lập nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, thiết bị mạng internet, sản phẩm âm thanh. Vốn đầu tư là 260 triệu USD.





5). Dự án Nhà máy số 2 sản xuất cỏ nhân tạo (Tây Ninh) của Công ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam (Chủ Trung Quốc), tổng vốn đầu tư đăng ký là 40 triệu USD.





Vốn FDI của Trung Cộng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường





Đầu tư Trực tiếp nước ngoài FDI





Đầu tư Trực tiếp nước ngoài FDI. (FDI=Foreign Direct Investment)

là hình thức đầu tư dài hạn của một công ty nước nầy vào một nước khác bằng cách lập cơ sở sản xuất, kinh doanh…và sẽ nắm quyền quản lý cơ sở kinh doanh đó.





Những rủi ro khó lường





Các nhà kinh tế và đại biểu quốc hội cho rằng vốn FDI của Trung Cộng chứa nhiều rủi ro khó lường được, cụ thể như họ mang công nghệ lạc hậu vào Việt Nam và làm ô nhiễm môi trường.

Việt Nam khó kiểm soát được hoạt động kinh doanh của họ, như họ mua lại các công ty Việt, mua cổ phần của các công ty Việt Nam, sáp nhập công ty Việt vào công ty của họ, dẫn đến công ty Việt bị Tàu thâu tóm, thôn tính.





Trung Cộng cũng có thể lợi dụng Việt Nam, dán nhản Made in Vietnam để hàng hóa của họ vào Mỹ mà không bị đánh thuế cao. Sự việc nầy dẫn đến hàng hóa Việt Nam cũng bị đánh thuế cao như sản phẩm của Trung Cộng, nghĩa là Việt Nam tự rước họa vào thân. Hai đồng chí Cộng Sản chết chùm.

Đại biểu quốc hội Lê Công Nhường nêu ý kiến, Việt Nam phải buộc các nhà đầu tư Trung Cộng chỉ sử dụng một số chuyên gia của họ, mà số công nhân là người Việt. Ngược lại, nếu họ đưa công nghệ lạc hậu và toàn bộ công nhân của họ vào Việt Nam thì có nghĩa là họ mượn Việt Nam để làm hàng trốn thuế vào Hoa Kỳ.





« Từ Asanzo đến nền kinh tế lệ thuộc vào Trung Quốc »









Ngày 26-6-2019, đài BBC có bài viết « Từ Asanzo đến nền kinh tế lệ thuộc vào Trung Quốc » . Thời gian đầu tháng 6 năm 2019, công ty Asanzo quảng cáo tưng bừng, tivi Asanzo của họ với những khẩu hiệu : « Asanzo kiệt tác công nghệ Nhật », « Hàng Việt Nam chất lượng cao », « Made in Vietnam từ công nghệ Nhật Bản »

Báo Tuổi Trẻ tố cáo « Có bóng dáng của hàng Trung Quốc ».

Dư luận xôn xao, Bộ Công thương Việt Nam « khẩn trương kiểm tra vụ Asanzo.

Công ty Asanzo khẳng định sản phẩm của họ ghi Made in Vietnam và công nghệ Nhật Bản là có căn cứ và không trái luật Việt Nam.

CEO Phạm Văn Tâm xác nhận 80% linh kiện của tivi Asanzo nhập từ nước ngoài. (Nước lạ)





Tóm lại, tivi Asanzo có linh kiện của Trung Cộng và mẫu mã bên ngoài do các kỹ sư Việt Nam thiết kế. Made in Vietnam là đúng.

« Từ Asanzo đến nền kinh tế lệ thuộc vào Trung Quốc » cũng đúng thôi.

Ngoài vụ Asanzo ra, các doanh nghiệp Trung Cộng còn có thủ đoạn gian lận mà Tổng cục Hải quan Việt Nam đã tiết lộ, giả mạo xuất xứ : (Made in Vietnam) đóng lại bao bì bất hợp pháp đối với hàng dệt may, thủy sản, nông sản, gạch men, mật ong, sắt thép, nhôm và gỗ ép từ Trung Cộng biến thành Made in Vietnam.





Vì sao Tổng thống Trump dùng vũ khí thuế quan để buộc Trung Cộng thực hiện công bằng về thương mại Mỹ-Trung ?





Thị trường Mỹ rất lớn và được đặt trên nền tảng thị trường tiêu thụ. Tiêu thụ hàng hóa để duy trì và gia tăng sản xuất.

Ngoài thị trường Mỹ ra, Trung Cộng không có một thị trường nào khác để thay thế được.

Nước Mỹ khuyến khích tiêu thụ, mua sắm hàng hóa và dịch vụ. Trước kia có năm chính phủ trợ cấp 300USD cho người mua xe hơi mới.

Các ngân hàng, các cơ quan tín dụng như Mastercard, Credit card khuyến khích tiêu xài, mua sắm bằng cách cho vay nợ tín dụng.

Các cửa hàng bán lẻ liên tục « sale » 25% Off, 50% Off, mua một tặng một, phát hành thẻ giảm giá (coupon) cho giới tiêu thụ.





Việt Nam có thể thoát khỏi lòng bàn tay Mỹ nếu chịu hợp tác.





Cán cân mậu dịch Việt Mỹ không lớn lắm





Hàng hóa của các doanh nghiệp Trung Cộng sản xuất ở Việt Nam để đội lốt Made in Vietnam khó được Mỹ bỏ qua trong khi cuộc thương chiến chưa chấm dứt. Tuy nhiên hàng hóa thuần túy của Việt Nam có thể ông Trump nhẹ tay hoặc cho qua, với điều kiện là Việt Nam phải hợp tác với Mỹ, cụ thể là cho Mỹ sử dụng hai sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa.





Cán cân mậu dịch Việt Mỹ không lớn lắm.

Năm 2017.

Việt Nam xuất khẩu 41.6 tỷ USD

Việt Nam nhập khẩu 9.2 tỷ USD

Việt Nam xuất siêu 32.4 tỷ USD





Năm 2018

Việt Nam xuất siêu 35 tỷ USD





Năm 2019

Việt Nam xuất siêu dự kiến là 38-40 tỷ USD.





Việt Nam có thể thu hẹp trị giá xuất siêu nầy bằng cách mua máy bay của Boeing Mỹ, mua than đá và mua khí hóa lỏng của Mỹ. Tuy nhiên điều kiện cần thiết để được ông Trump bỏ qua, là Việt Nam phải hợp tác với Mỹ. Cho Mỹ sử dụng hai sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa.





Điều kiện vô cùng khó khăn cho Việt Nam





Điều kiện vô cùng khó khăn cho Việt Nam. Việt Nam không thể đứng giữa, trung lập giữa Mỹ và Trung Cộng, nhất là khi chiến tranh nổ ra ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, James Mattis đã hai lần qua lại Việt Nam, được cho là thuyết phục hợp tác quân sự, cụ thể là cho Mỹ sử dụng hai sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa, mà Mỹ đã bỏ tiền ra tẩy chất độc da cam.

Xem như ông Mattis không thuyết phục được Việt Nam trước chủ trương ba không là :

Không tham gia các liên minh quân sự. Không theo nước nầy để chống lại nước khác. Không cho nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam





Vì thế ông Trump mới bực tức, không tiếc lời chửi xả vào mặt Việt Cộng như đã nói trên.

Giả sử như Việt Cộng cương quyết theo chủ trương ba không, không theo Mỹ, không theo Trung Cộng, đứng trung lập thì cũng bị văng miểng, lãnh thẹo. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Phóng xạ hạt nhân của vũ khí nguyên tử cũng theo gió từ Biển Đông bay vào Việt Nam.





Việt Cộng theo Trung Cộng thì ăn bom đạn Mỹ, theo Mỹ thì bị quan thầy Trung Cộng tiêu diệt vì tên đầy tớ nầy đã bị cấy”sinh tử phù” và cho đội cái “vòng kim cô” từ lâu rồi.





Kết luận





« Coi chừng những cú đá sau những lời khen » đã thành hiện thực.

« Việt Nam là một đất nước mạnh mẽ. Kinh tế Việt Nam đã mở cửa hội nhập »





« Việt Nam là kẻ tồi tệ nhất về thương mại »

Việt Nam đã cho các doanh nghiệp Trung Cộng tràn ngập vào đất nước nầy, cho nên khi nào còn thương chiến Mỹ-Trung thì Việt Nam vẫn còn là « kẻ tồi tệ nhất về thương mại ». Và có thể bị ăn đòn.





Trúc Giang

Minnesota ngày 6-7-2019