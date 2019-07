Sài Gòn: Các Tuyến Metro Vẫn Đình Trệ Bởi Chờ Thủ Tục

Hai tuyến metro tại TP. Sài Gòn đều trễ hẹn do vướng thủ tục.

Trong khi tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành – Suối Tiên) đã gần 4 năm chờ giải ngân vốn thì tuyến metro số 2 (tuyến Bến Thành - Tham Lương) lại tiếp tục có nguy cơ trễ hẹn do quá chậm việc tăng thêm tổng mức đầu tư, theo Thanh Niên online (TNO).Vừa qua, UBND TP đề nghị Bộ Kế Hoạch Đầu Tư nhanh chóng hỗ trợ, hướng dẫn TP hoàn thành thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến metro số 2 ( Bến Thành - Tham Lương). Hai dự án này hiện vẫn chưa được tiếp tục giải ngân khai thông nguồn vốn, nên không thể hoàn thành đúng kế hoạch dự kiến.TNO dẫn lời ông Lê Văn Khoa, giám đốc Ban Quản lý dự án 2, cho biết theo kế hoạch thì hết năm 2018, tuyến metro số 2 sẽ hoàn thành việc tổ chức đấu thầu, năm 2019 xong khâu thiết kế kỹ thuật, đến năm 2020 - 2023 tổ chức thi công, vận hành chạy thử và khai thác vào năm 2024. Tuy nhiên, quá trình hoàn thành thủ tục phê duyệt việc tăng tổng mức đầu tư của dự án diễn ra quá lâu, hơn 2 năm qua vẫn chưa xong. Do đó, Ban Quản lý buộc phải tiếp tục điều chỉnh mốc hoàn thành thêm 2 năm (đến năm 2026) cho phù hợp với thực tế.“Hiện công tác đấu thầu của tuyến metro số 2 đang phải tạm ngưng để chờ hoàn tất thủ tục pháp lý. Chỉ khi được cho phép tăng vốn, các bước tiếp theo của dự án mới có thể triển khai. Nếu được thông qua trong quý 4 năm nay, tuyến metro có thể đúng hẹn về đích mới là năm 2026”, ông Lê Văn Khoa nói thêm.TNO dẫn thông tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị, cho biết công tác giải phóng mặt bằng cũng đang là một trong những khó khăn dẫn đến chậm tiến độ dự án metro số 2. Cụ thể, việc giải phóng mặt bằng của dự án đang bị dừng do UBND TP chưa thông qua xong kế hoạch tái định cư nên dù đã bố trí nguồn vốn nhưng các quận không thể giải ngân và đã đề xuất hoàn trả. Đồng thời, cơ sở pháp lý thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng lại có thay đổi, dẫn tới thay đổi các mức bồi thường hỗ trợ tái định cư.