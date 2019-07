Trong suốt những ngày đầu tháng 7, dư luận mạng xã hội Việt Nam đã sôi sục vì cuộc tuyệt thực tập thể của các tù nhân lương tâm (TNLT) ở các trại tù CSVN, để chống lại chế độ đối xử tàn nhẫn của công an CSVN đối với tù nhân chính trị. Các cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng, hiện đã sống tại hải ngoại như nhạc sĩ Việt Khang, nhà tranh đấu Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, luật sư Nguyễn Văn Đài cũng đã lên tiế

Trong suốt những ngày đầu tháng 7, dư luận mạng xã hội Việt Nam đã sôi sục vì cuộc tuyệt thực tập thể của các tù nhân lương tâm (TNLT) ở các trại tù CSVN, để chống lại chế độ đối xử tàn nhẫn của công an CSVN đối với tù nhân chính trị. Các cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng, hiện đã sống tại hải ngoại như nhạc sĩ Việt Khang, nhà tranh đấu Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, luật sư Nguyễn Văn Đài cũng đã lên tiếng đồng hành cùng người tù trong nước.Tính đến ngày 02/07/2018, TNLT Nguyễn Trung Trực – cựu phát ngôn nhân của Hội Anh Em Dân Chủ- đã tuyệt thực đến ngày thứ 16 tại trại giam số 5 Thanh Hoá, BCA để thăm gặp bố tôi. Gia đình ông Trực đến thăm cho biết sức khỏe của ông là vô cùng xấu, phải có người dìu đi. Ông Trực cho biết lý do của cuộc tuyệt thực là để phản đối sự bạc đãi và hà hiếp các tù nhân lương tâm, chính trị ở các trại giam; đồng thời phản đối bản án bất công của chính quyền CSVN dành cho ông, cũng như những người đấu tranh ôn hoà cho công lý và hoà bình đang bị giới cầm quyền giam cầm.Trong khi đó, tính đến những ngày đầu tháng 7, những tù nhân lương tâm ở trại 6 Nghệ An đã tuyệt thực sang ngày thứ 21. Được biết, số TNLT đang tuyệt thực ở trại giam số 6 gồm có Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Đào Quang Thực, Trần Phi Dũng. Trong điều kiện ở trong nhà mái tôn thấp lè tè, cây xanh không có cùng với gió Lào và cái nắng thiêu đốt của mùa hè miền Tây Nghệ An, tù nhân đang chết dần chết mòn và tuyệt thực.Nguyên nhân trực tiếp của việc tuyệt thực là do trại giam tháo quạt trong phòng ở của tù nhân, khiến tù nhân không chịu đựng được cái nóng khắc nghiệt của mùa hè ở miền Tây Nghệ An. Nguyên nhân phía công an nói là do quạt hỏng. Một vài cái quạt nếu hỏng thì lẽ ra chỉ cần giải quyết trong vòng 1 giờ. Nếu vì lý do kinh phí, thì tù nhân và gia đình đã sẵn sàng bỏ tiền ra mua quạt và trả tiền điện. Nhưng cái quyền mua sản phẩm, dịch vụ tối thiểu ấy tù nhân cũng không có. Điều đó có nghĩa là lý do quạt hỏng không ai tin được, mà chỉ có thể gọi là sự độc ác.Yêu cầu của anh em vẫn không được ban giám thị trại đáp ứng và vì vậy anh em vẫn tiếp tục tuyệt thực.Các cựu TNLT đã qui trách nhiệm cho bộ trưởng công an Tô Lâm về chính sách đày đọa tù nhân này. Luật sư Nguyễn Văn Đài gọi Tô Lâm là “con ác quỷ” , phải chịu mọi trách nhiệm về sức khỏe và tính mạng của các tù nhân chính trị đang bị áp bức trong các nhà tù.