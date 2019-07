Chung Cư, Trường Gà, Tiếng Ồn, Bóng Đá

Chờ sập… chung cư cũ chờ sập… Hiện nay tại TP.SG đang có hàng trăm chung cư cũ chờ... sập.Báo Công An đưa ra thống kê: Hiện trên địa bàn TP.SG có 550 chung cư, nhà tập thể được xây dựng trước năm 1975, với 50.640 căn hộ. Trong đó, có rất nhiều chung cư đã xuống cấp nặng, có thể sập bất cứ lúc nào...Theo ông Lê Hoàng Châu (Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.SG), hiện thành phố có 474 chung cư cũ, hư hỏng đang trong giai đoạn báo động đỏ, được xây dựng từ trước năm 1975. Đến nay, thành phố mới tháo dỡ được 32 chung cư cũ; di dời tái định cư cho các hộ dân lô IV, lô VI - chung cư Thanh Đa; di dời hơn 98% hộ dân chung cư số 727 Trần Hưng Đạo (Q5) sang chung cư số 109 Nguyễn Biểu. Theo ông Châu, kết quả này là quá thấp so với yêu cầu, không đáp ứng được yêu cầu chỉnh trang đô thị của thành phố.Báo Dân Việt kể chuyện gà đá ở TP.SG: 2 anh em điều khiển trường gà độ gần nửa tỷ với 70 con bạc…Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.SG cho hay, vừa triệt phá thành công 1 tụ điểm tổ chức đá gà ăn tiền gần nửa tỷ đồng, do hai anh em ruột là Đinh Công Hậu (SN 1974) và Đinh Công Thượng (SN 1972, là anh trai ruột của Hậu, cùng ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cầm đầu...Gần 70 người đang hăng máu theo dõi gà độ thấy cảnh sát nên tìm cách tháo chạy nhưng bị khống chế. Công an thu gần nửa tỷ đồng, 62 ĐTDĐ, xe máy, 15 cặp cựa bằng kim loại, 40 cuộn băng keo, cân, tấm mi ca trong dùng để chắn gà, 4 dụng cụ mài gà và nhiều tang vật khác.Báo Môi Trường & Đô Thị kể chuyện TP.SG: Tăng cường xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn… UBND TP.SG vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp xử lý hiệu quả vi phạm về tiếng ồn và rải đinh, vật nhọn trên đường... Cụ thể, đối với các cơ sở thường xuyên bị phản ánh gây tiếng ồn (quán bar, beer club, nhà hàng có hoạt động kinh doanh rượu bia) tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường cũng như kiểm tra việc chấp hành quy định trong các lĩnh vực khác như giao thông (giữ xe, đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, xử lý các hành vi lạm dụng rượu bia của người tham gia giao thông...), kinh doanh bia rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, lao động, bảo hiểm xã hội, thuế...Người Lao Động kể: 80 cầu thủ "nhí" tuổi từ 9 đến 11 tuổi sẽ có cơ hội được tuyển chọn vào chương trình đào tạo miễn phí do CLB TP.SG và tập đoàn Lotte phối hợp tổ chức....Theo đại diện CLB TP.SG, thông qua Lotte Kids FC 2019, các tuyển trạch viên của CLB có thể phát hiện những cầu thủ năng khiếu, từ đó bồi dưỡng và đào tạo các em trở thành những tài năng bóng đá, giúp các em thực hiện ước mơ, cơ hội được học tập với các HLV chuyên nghiệp. Từ đó, tập đoàn Lotte, tập đoàn Bình Minh, CLB TP.SG và CLB Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phối hợp thực hiện, thể hiện trách nhiệm xã hội, chung tay đóng góp vào sự phát triển của bóng đá trẻ TP.SG.Báo Tuổi Trẻ kể: Trong lúc ngồi nhậu trong quán ven rạch Ông Lớn (huyện Bình Chánh, TP.SG), 3 người đàn ông thách đố nhau bơi qua rạch khiến 1 người đuối nước, mất tích.Đến 23h30 ngày 3-7, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP.SG đã tạm dừng buổi lặn, tìm kiếm người đàn ông mất tích dưới rạch Ông Lớn (đoạn giáp xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và phường Tân Hưng, quận 7) sau nhiều giờ nỗ lực.Báo Lao Động kể: Chủ thầu kiện Trường THPT Thủ Đức (TP.SG) ra tòa để đòi 7 tỉ đồng tiền xây dựng, sửa chữa công trình mà trường còn thiếu. Tòa tuyên thắng kiện, nhưng đến nay chủ thầu vẫn chưa nhận được tiền. Phía nhà trường kháng cáo lên tòa cấp trên nhưng gửi quá hạn nên không được giải quyết.Trao đổi với báo Lao Động, ông Trần Quang Bá - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Quang Đức cho hay, năm 2010, chủ đầu tư là trường THPT Thủ Đức, ký kết với công ty TNHH Xây dựng Quang Đức và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng dịch vụ Linh Trung để thi công sửa chữa và xây dựng mới một số phòng học cho trường.Theo đại diện nhà trường, nếu trường vẫn phải trả tiền theo phát quyết của tòa, trường cũng không biết khi nào có kinh phí để trả vì tất cả phụ thuộc vào ngân sách.Bản tin VOH kể: 450 vận động viên tranh tài giải Vovinam Năng khiếu TP.SG 2019… Ngày 4/7, giải Vovinam Việt Võ Đạo Năng khiếu Thành phố SG năm 2019 đã khai mạc tại Nhà thi đấu TDTT Quận 8....Ông Nguyễn Bình Định,Trưởng bộ môn Vovinam Sở Văn hoá – Thể thao TP.SG cho biết : “Giải năm nay nhằm tuyển chọn những nhân tố tiềm năng để bổ sung vào đội tuyển năng khiếu TP.SG. Từ đó, chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng để tạo lớp kế thừa chất lượng cho vovinam TP.SG. Bên cạnh đó, giải đấu này cũng là bước chuẩn bị tốt cho Giải vô địch vovinam học sinh toàn quốc lần thứ 3 năm 2019 được tổ chức ở Đắk Lắk từ ngày 11 – 17/7”.Giải diễn ra đến 6/7. Đặc biệt, Lễ khai mạc có sự hiện diện của đội tuyển Vovinam quốc gia Ai Cập với 8 HLV, VĐV đang tập huấn tại TP.SG để chuẩn bị cho Giải Vovinam quốc tế cup Đại sứ Ai Cập lần 1 vào tháng 10/2019 và Giải vô địch Vovinam thế giới tổ chức tại Cambodia vào tháng 12 năm nay.Báo SGGP kể chuyện: Loay hoay bảo quản thủy hải sản… Câu chuyện 930 tấn mực khô ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, không xuất được sang Trung Quốc do kém chất lượng, một lần nữa đặt ra câu hỏi về khâu bảo quản thủy sản sau khi đánh bắt của các ngư dân.Trong 930 tấn mực khô tồn đọng, có khoảng 800 tấn trên tàu ngư dân và 130 tấn trong kho của thương lái, chủ yếu là mực xà, mực ma có nhiều ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là loại mực có đuôi màu đen sậm và ăn không ngon, mềm như mực nang, mực ống... đánh bắt gần bờ. Theo ông Phan Bá Linh (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), đây là lần đầu tiên mực khô không được thương lái thu mua.Báo Dân Sinh kể chuyện SG truy tố gã đàn ông 63 tuổi 'nựng' bé gái 7 tuổi… Ngày 4/7, Viện KSND quận Bình Tân, TP.SG vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Ngọc An (63 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.Theo cáo trạng, tối 12/5, chị N. (SN 1983) đã đến cơ quan công an trình báo sự việc con gái chị bị ông Ngô Ngọc An có hành vi dâm ô. Chị N. cho biết, tối 12/5, chị đang đi công việc thì được một đồng nghiệp gọi điện báo con gái chị là bé K. (7 tuổi) bị ông An sàm sỡ, dâm ô.Người dân phát hiện bé K. bị ông An ôm hôn nên gặng hỏi thì K. nói bị ông N. sờ mó khắp người. Khi nghe bé K. nói vậy, nhiều người quá bức xúc đã đánh ông An bầm 2 mắt và giữ lại, chờ công an đến giải quyết.Báo Thanh Niên kể: Chiều 4.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Tây Ninh cho biết đơn vị này đang phối hợp Công an TP.SG mở rộng điều tra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam.Trước đó, ngày 3.7, tại khu vực chợ An Đông (P.4, Q.5, TP.SG) lực lượng PC04 Công an Tây Ninh phối hợp PC04 TP.SG và các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Vũ Thị Thu Hằng (trú P.3, Q.10, TP.SG) đang vận chuyển 4.000 viên thuốc lắc.Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở Hằng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 50 viên ma túy tổng hợp, 1 bịch ma túy đá khoảng 100 gram cùng nhiều tang vật khác.Ngộ độc là chuyện thường gặp… VTV kể: Chiều 4/7, phóng viên VTV9 đã có mặt tại Khoa Nội Nhiễm, Bệnh viện Trưng Vương TP.SG ghi nhận các trường hợp đang nằm viện sau khi ăn cưới tại nhà hàng. Ngày 4/7, dư luận đang xôn xao trước việc nhiều khách mời sau khi dự tiệc cưới tại nhà hàng Adora Center, quận Tân Bình, TP.SG vào tối 1/7 đã phải nhập viện cấp cứu.Theo đó, chỉ 1 ngày sau đám cưới, chưa kịp vui mừng, anh Lê Hoàng Hải (quận Tân Bình, TP.SG) đã phải bàng hoàng bởi hơn 200 khách tham dự ăn tiệc về gồm bà con và bạn bè đều có phản hồi là sức khỏe không tốt, rất nhiều người đã phải nhập viện cấp cứu. Nhiều người được chẩn đoán là bị tiêu chảy nhiễm trùng và phải nằm viện trong vài ngày.VOV kể chuyện sòng bài: Đột kích tụ điểm đánh bạc ở TP.SG, công an phát hiện nhiều người quốc tịch: Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Ấn Độ tham gia. …khuya 30/6, trinh sát Công an thành phố phối hợp với Công an quận 2 bất ngờ tập kích tụ điểm Imperial Poker Club ở số 151 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2 bắt quả tang hàng chục người đang tham gia đánh bạc ăn tiền hình thức Poker có quy đổi phỉnh thành tiền mặt.Qua sàng lọc, công an tạm giữ 37 người, trong đó có nhiều người quốc tịch: Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Ấn Độ… thu giữ 440 triệu đồng tiền mặt, một lượng lớn đô la Mỹ, Úc, một số phỉnh tương đương 140 triệu đồng tiền Việt Nam, 1 ô tô cùng nhiều tang vật có liên quan.