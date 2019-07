Truyện Cổ Tích Grimm Con Quỷ Trong Chai Thủy Tinh Kỳ 3 (tiếp theo)

Tóm tắt:Ngày xưa có một bác tiều phu nghèo, dành dụm được số tiền nhỏ nên cho con trai đi tìm thầy học nghề. Người con đang học nửa chừng thì phải về nhà vì người cha già yếu không đủ sức nuôi gia đình, rơi vào cảnh túng quẩn. Người con muốn vào rừng đốn củi với cha, nhưng phải mượn hàng xóm cái rìu. Hai cha con vào rừng làm việc, đến giờ nghỉ trưa, người con đi tha thẩn tìm bắt tổ chim và để người cha yên lặng nghỉ ngơi...Kỳ 3 (tiếp theo)Khi anh tới gần hốc cây, anh có cảm giác như đang nghe có tiếng người nói. Anh chăm chú lắng nghe và nhận ra một giọng khàn khàn:“Hãy cho tôi ra! Hãy cho tôi ra!”Anh nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy gì. Hình như tiếng nói phát ra từ dưới mặt đất. Anh nói:“Người ở đâu vậy?”Cái giọng khàn khàn cất lên:“ Tôi ở dưới gốc cây. Hãy cho tôi ra! Hãy cho tôi ra!”Chàng trai nhìn xuống gốc cây, chỉ thấy lá khô dày từng lớp. Anh lại hỏi:“Ta chỉ thấy lá là lá”.“Người hãy bới lớp lá lên, nơi một cái hốc cây.”Anh dọn lá xung quanh gốc cây và để ý tìm thì thấy trong một hốc cây có một cái chaithủy tinh. Anh nhấc cái chai lên soi, thấy trong chai có một con vật nhỏ trông giống như con nhái, nó nhảy nhảy ở trong chai, luôn luôn kêu:“Hãy cho tôi ra! Hãy cho tôi ra!”Chàng trai thấy con vật bị nhốt, đem lòng thương muốn cứu nên mở nút chai. Từ trong chai nhảy ra một cái bóng và chỉ trong nháy mắt nó to bằng nửa thân cây cổ thụ kia và đứng sửng trước mặt chàng. Giọng nó the thé nghe rợn người:“ Người có biết, việc người thả ta ra khỏi cái chai này, người sẽ được thưởng gì không?”Chàng trai thản nhiên:“ Không. Làm sao mà ta biết được.”Con quỷ ngạo mạn:“Thế thì ta cho người biết, để thưởng cho việc đó, ta sẽ vặn cổ người.”Chàng trai đáp:“Nếu người nói cho ta biết trước điều đó, ta sẽ để người ở trong chai, lúc đó đầu ta vẫn còn nguyên, cứ hỏi thử mọi người xem có đúng thế không?”Con quỷ nói:“ Hỏi hết người này đến người khác, nhưng người sẽ được thưởng công. Người tưởng ta nằm trong chai là do lòng độ lượng? Không, chính ta bị trừng phạt mà bị nhốt trong chai.”“ Nhưng người là ai?”(còn nữa)