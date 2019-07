Atlanta Cấm Hút Thuốc Lá Nhà Hàng, Quán Bar

(Xem: 355)

Đại công ty khai thác mỏ than Hoa Kỳ đã nạp đơn khai phá sản hôm Thứ Hai, đẩy hơn 1,000 việc làm tại 3 tiểu bang vào nguy cơ bị mất. Công ty Revelation Energy LLC có trụ sở tại West Virginia và chi nhánh Blackjewel LLC đã nạp đơn khai phá sản, khiến cho nó trở thành đại công ty htan lớn thư 2 ở Mỹ tuyên bố phá sản trong nhiều tuần, theo báo Lexington Herald Leader cho biết. Phá sản có ảnh hưởng tới các công nhân đang làm việc tại các mỏ than ở Kentucky, Virginia và West Virginia. Hàng trăm công nhân tại 2 mỏ than ở Wyoming cũng báo cáo bị ảnh hưởng bởi sự phá sản này.