LHQ: 2/3 Chết Vì Thuốc Năm 2017 Là Vì Dùng Opioid

Khoảng 2/3 tử vong toàn cầu trong năm 2017 có liên quan tới các rối loạn do dùng thuốc là từ việc sử dùng opioid (thuốc giảm đau), theo phúc trình mới từ Liên Hiệp Quốc cho thấy, theo báo The Hill.Phúc trình có tựa đề “The 2019 World Drug” cho thấy rằng 585,000 người chết từ việc dùng thuốc trong năm 2017. Trong đó, 167,000 tử vong là từ các rối loạn do dùng thuốc, và 110,000 người chết từ việc dùng thuốc opioid. Bắc Mỹ đặc biệt chứng kiến gia tăng trong số người chết từ việc dùng thuốc opioid quá liều. Nghiên cứu nói trên cũng cho thấy khoảng 35 triệu người bị hại từ rối loạn do dùng thuốc trong năm 2017.Tử vong do dùng thuốc qúa liều tại Hoa Kỳ đã đạt tới mức cao kỷ lục 70,237 trong năm 2017, là 68%, hay 47,600, được gây ra do thuốc opioid.“Những phát hiện của Phúc Trình Thuốc Thế Giới của năm nay lấp đầy và tăng them phức tạp bức tranh toàn cầu về các thách thức của thuốc, làm nổi bật nhu cầu hợp tác quốc tế rộng lớn hơn để cân bằng và kết hợp sức khỏe và các đáp ứng công lý tội phạm đối với mức cung và cầu của thuốc,” theo Yury Fedotov, Tổng Giám Đốc của Văn Phòng Thuốc và Tội Phạm của Liên Hiệp Quốc, viết trong lời nói đầu của bản phúc trìnnh.“Các loại thuốc opioid tổng hợp tiếp tục cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe, với tử vong do uống thuốc qúa liều gia tăng tại Bắc Mỹ và buôn bán lậu thuốc fentanyl và sự sự lan rộng tương tự tại Châu Âu và những nơi khác,” theo phúc trình đọc được cho biết.