Thử Thuốc Trị Dứt HIV Ở Loài Chuột

NEW YORK — Các nhà nghiên cứu đã loại bỏ thành công HIV khỏi DNA của con chuột bị nhiễm bệnh, là một bước đầy hứa hẹn tiến tới việc chữa lành cho gần 37 triệu người đang sống với vi khuẩn này.Trong nghiên cứu được đăng hôm Thứ Ba trong tạp chí Nature Communications, các nhà nghiên cứu từ Temple University's Lewis Katz School of Medicine và the University of Nebraska Medical Center (UNMC) đã tập hợp lại công nghệ chỉnh sửa gene với một loại thuốc ức chế vi khuẩn loại bỏ các tế bào vị nhiễm HIV hoàn toàn khỏi con chuột bị nhiễm bệnh.Các điều trị HIV hiện nay không thể loại bỏ vi khuẩn hoàn toàn nhưng ngăn chận sự sao chép của nó. Cách điều trị Antiretroviral therapy, hay ART, đòi hỏi sử dụng cả đời để ngăn chận sự lan tràn của vi khuẩn và, khi nghiên cứu trong tháng 5 cho thấy, có thể chấm dứt sự lân truyền của HIV giữa những người quan hệ tình dục.