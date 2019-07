Thể Dục, Thiền: Sống Thọ, Hạnh Phúc

Sống trong từng khoảnh khắc, thuận tự nhiên, buông việc làm khỏi tâm thức – đây là những việc làm cho lúc nhàn rỗi trở nên rất đặc biệt.Những gì bạn chọn để làm lúc rảnh rỗi là quan trọng; một khi bạn trải qua, bạn không thể lấy lại được. Việc tiêu phí thời gian để xem phim của Netflix hay nhào vào Instagram sẽ không mang đến cho bạn hạnh phúc lâu dài. Thay vì vậy, nó sẽ làm cho bạn cảm thấy mòn mỏi hay sa lầy vào sự xoàng xĩnh.Những người hạnh phúc và thành công nhất tận dụng cho tất cả thời gian rảnh rỗi của họ -- vào các ngày cuối tuần, đặc biệt -- bằng việc kết hợp những thói quen lành mạnh được khoa học chứng thực để cải thiện cuộc sống khỏe mạnh từ thể chất đến tinh thần.Để sống lâu và hạnh phúc, hãy thử làm 3 điều đơn giản sau đây vào những ngày cuối tuần:1/ Tận dụng thời gian ở với bạn bè và gia đìnhCuối tuần là những ngày tốt nhất của một tuần – không chỉ cho làm việc, mà cũng cho không làm việc, theo nghiên cứu năm 2014 từ Đại Học Stanford cho biết. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng cuộc sống tình cảm tốt gia tang khoảng 15% vào các ngày cuối tuần – và rằng con số gia tang nhiều hơn khi chúng ta có thời gian ở với gia đình và bạn bè.Cristolbal Young, phó giáo sư và đồng tác giả nghiên cứu nói rằng, “Những người ở một mình vào cuối tuần thì có rất ít thăng tiến trong cuộc sống tình cảm tốt. Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi công việc làm, bởi vì Thứ Bảy và Chủ Nhật, những người khác cũng có thời gian rảnh rỗi.”2/ Tập thể dụcNhững nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công nhất thế giới, như Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg và Bill Gates tất cả đều xem thể dục là ưu tiên. Không chỉ hệ thống tim mạch khỏe mạnh có thể cải thiện trí nhớ và khả năng học tập của bạn, mà nó còn giải phóng endorphins (nhóm hóc môn bí mật trong hệ thống não bộ và thần kinh) để gợi ra hiệu ứng “cảm giác tốt.”Nghiên cứu năm 2018, được đăng trong tạp chí The Lancet, cho thấy rằng những người hoạt động thể lực có cảm giác mạnh về cuộc sống khỏe mạnh hơn những người thụ động. “Những người tập thể dục có 43% ngày ít bị sức khỏe tâm thần kém trong tháng trước hơn những người không tập thể dục,” theo nghiên cứu nói trên cho thấy.3/ ThiềnNhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng, cùng với việc giúp hạ thấp nguy cơ các vấn đề sức khỏe gây ra từ căng thẳng, việc thực tập chánh niệm và thiền có thể gia tăng hạnh phúc trong cuộc sống.Nếu bạn quá bận từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, thì việc thực tập thiền chỉ từ 15 tới 20 phút vào các ngày cuối tuần có thể mang đến nhiều lợi lạc cho sức khỏe tâm thần.“Điều quan trọng nhất là sự kiên trì,” theo Sharon Salzberg, tác giả của cuốn sách “Real Happiness” [Hạnh Phúc Thật Sự], trả lời trong một cuộc phỏng vấn với báo The Washington Post. “Phải là tốt hơn để có một cam kết nhỏ hơn, thực tế hơn rằng bạn sẽ làm trọn vẹn thực sự, hơn là suy nghĩ rằng tôi sẽ ngồi và thiền 8 giờ đồng hồ.”Oprah Winfrey nói rằng bà thiền 20 phút vào buổi sang, và 20 phút vào buổi chiều tối. “Đó là kinh nghiệm tràn đầy năng lượng dù tĩnh lặng,” theo Winfrey viết trong một bài viết đăng trên trang mạng Oprah.com của bà. “Tôi bước ra [khỏi thiền] với cảm nhận trọn vẹn hơn lúc tôi mới vào thiền. Tràn đầy hy vọng, một cảm giác của sự mãn nguyện và an lạc sâu xa.”