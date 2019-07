CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỚI NGÀY LỄ ĐỘC LÂP CỦA MỸ-JULY 4-2019



Đào Như







Theo thông báo của Bộ Ngoại Giao Viêt Nam hôm 3 tháng 7, TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng và Thủ Tướng chinh phủ Viêt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi điện mừng Tổng thống Donald Trump nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ July-4-năm 2019.

Ngoài ra các lãnh đạo cấp cao khác, Chủ Tich Quốc Hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng chinh phủ Bộ trưởng ngoại giao Phạm Binh Minh cũng gửi điện mừng đến người đồng cấp Hoa Kỳ trong dip này. Trong khi trang mạng VoatiếngViệt hôm 3 tháng 7 có trình bày bằng phim ảnh phúc trình hinh ảnh các nguyên thủ của các quốc gia chúc mừng Tổng thống Donald Trump trong ngày Quốc khánh của Mỹ. Tuy nhiên cuộn phim ‘quên’ không nhắc đến các lãnh đạo quốc gia nào khác ngoại trừ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam với tất cả hình ảnh trang trọng và lời chúc tụng nồng nhiệt của TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng, Thủ Tướng Chinh Phủ Viêt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Bà Chủ Tich Quôc hội Viêt Nam, Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng bộ trưởng Ngoại giao Pham Binh Minh. Nghĩa là đầy đủ tên tuổi tất cả các nhân vật sẽ phủ bóng trên Đai Hôi ĐCS-XIII vào đầu năm 2021.Thế mới biết quan hệ Viêt Mỹ hôm nay thâm thiết, đậm đà tình nghĩa đến thế là cùng, hơn cả thời kỳ “Sàigòn còn là thủ đô của đô la đỏ!”-(Saigon-Capital of the Pink Dollars) trước 30 tháng Tư bảy lăm!

https://www.voatiengviet.com/a/lanh-dao-vn-chuc-mung-tt-my-ngay-quoc-khanh-hoa-ky/4985116.html

Hồi tháng 6-2019 Trump đã từng “bốc” Việt Nam là những nhà đầu tư thứ dữ -brutal-very brutal-, một quốc gia đang phát triển tốt-they are doing very well, những nhà thương thuyết cừ khôi -great negotiators- những doanh nhân ngoại hạng- great business people.

Cũng nên nhớ lại hôm 26 tháng 6 vừa qua, trong buổi phỏng vấn của Fox Business Networks ông Trump tố cáo: “Nhiều công ty (Mỹ) đang chuyển sang Viêt Nam (từ Trung Quốc) nhưng Viêt Nam lợi dụng thương mại với chúng tôi còn tệ hơn cả Trung Quốc”. Liền hai ngày sau đó Trump tuyên bố sẽ nâng thuế hàng nhập khẩu từ Viêt Nam lên đến 400%, trên thép có dấu hiệu-mark- làm tại Đài Loan và Đại Hàn.

“Khó lắm các đồng chí ạ!” Phải hiểu biết sâu sắc về Trump cả lúc tỉnh và lúc mê!









Hôm 28 tháng 6 vừa rồi, bên lề Thượng đinh G-20-Osaka, thấy hình ảnh của Thủ Tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc sùi sụt trước Donald Trump mà thương cho Viêt Nam mình. Măc dầu tôi có quốc tich Mỹ, công dân Mỹ đã hơn 35 năm, khi tôi nhìn phải tấm ảnh này tôi vẫn tủi hỗ cho thân phận nhươc tiểu của đất nước mình. Tôi trách Đảng CSVN sau hơn 30 năm đổi mới đất nước với chính sách Chuyên Chinh Vô Sản, Việt Nam vẫn còn lầm lủi đi sau thiên hạ nhiều thập kỷ.

Hy vọng giờ này, hôm nay, TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng và ĐCSVN đã biết ăn năn, giác ngộ quyền lợi đất nước và nhân dân từ bỏ Xã Hội Chủ Nghĩa, quay đầu về tổ quốc, chưa phải là muộn./.

Đào Như

Chicago-

July-4th-2019