CSVN Đổi Cáo trạng 2 Lần Xử 12 người

Tòa án CSVN đã thay đổi cáo trạng để truy tố 12 người về tội buôn thuốc giả thay vì tội buôn lậu như cáo trạng trước đây, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 3 tháng 7.Bản tin viết như sau.Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án sản xuất buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty VN Pharma.Truyền thông trong nước loan tin hôm 3/7 dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Theo đó vào năm 2012 ông Nguyễn Minh Hùng chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên ông Hùng đã lên kế hoạch với ông Võ Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Công ty Thương mại Hàng hải Quốc tế H&C để nhập khẩu loại thuốc chữa ung thư H-Capita 500mg về Việt Nam bán.Lý do vì thiếu một số giấy tờ về độ tiêu chuẩn thuốc mà phía công ty ở Canada đã không cung cấp được nên ông Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ này.Trong bản cáo trạng mới của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 12 bị can trong vụ án này bị truy tố với tội danh mới về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” thay vì tội buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức như cáo trạng cũ.Trước đó vào tháng 7/2017 Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường 12 năm tù về tội “buôn lậu”, các bị cáo còn lại bị kết án buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.Sau khi có án sơ thẩm, Viện Kiểm Sát ra quyết định kháng nghị và đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại theo hướng thay đổi tội danh buôn lậu sang tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.Theo kết quả giám định của Bộ Y tế thì loại thuốc chữa ung thư H-Capita 500mg có chứa 97% hoạt chất capecitabine là thuốc không rõ nguồn gốc, không đủ chất lượng và không thể sử dụng làm thuốc chữa ung thư cho con người.Trong hình, Ông Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma.