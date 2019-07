CSVN Hiện Đang Giam Cầm 231 Tù Nhân Lương Tâm

VIỆT NAM -- Chính quyền CSVN hiện đang giam cầm ít nhất 231 tù nhân lương tâm trong điều kiện khắc nghiệt, theo Tổ Chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD) cho biết mà trang mạng Việt Nam Thời Báo hôm 4 tháng 7 trích thuật.Bản tin của Việt Nam Thời Báo viết như sau.Theo tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD), tính đến cuối tháng 6, chế độ độc tài toàn trị đang giam giữ ít nhất 231 tù nhân lương tâm trong điều kiện giam giữ hà khắc.Trong số này, 197 người đã bị kết án từ 2 năm đến chung thân (trường hợp ông Phan Văn Thu, trưởng nhóm Ân đàn Đại đạo), và 34 người còn lại đang bị giam giữ trong thời gian điều tra.Theo tội danh và cáo buộc: 50 người bị cáo buộc hoặc kết tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 của Bộ luật hình sự 1999 hoặc Điều 109 của Bộ luật hình sự 2015; 32 người bị cáo buộc/kết tội theo Điều 88 của Bộ luật hình sự 1999 hoặc Điều 117 của Bộ luật hình sự 2015; 54 người bị kết tội “phá hoại khối đoàn kết;” 9 người bị cáo buộc “gây rối an ninh;” 12 người bị cáo buộc/kết tội theo “lợi dụng quyền tự do dân chủ” và đa số những người còn lại bị kết tội “gây rối trật tự công cộng” vì tham gia biểu tình phản đối hai dự luật Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng ngày 10-11/6/2019.13 người đang bị giam giữ mà không rõ cáo buộc hay tội danh là gì, và họ bị giam giữ quá thời hạn 4 tháng quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Họ vẫn bị biệt giam, và chưa được gặp người thân và luật sư.20 trong số họ là phụ nữ. Duy nhất trường hợp Huỳnh Thục Vy đang được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Cô bị kết án 33 tháng tù giam vì tội danh “xúc phạm quốc kỳ.”Gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam tăng cường trấn áp giới bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền và người hoạt động xã hội. Trong năm 2018, Việt Nam bắt giữ gần 30 nhà hoạt động và kết án 40 người với tổng mức án hơn 300 năm tù giam và 70 năm quản chế. Trong 6 tháng đầu năm 2019, khoảng 20 người hoạt động bị bắt giữ, và 9 người bị kết án với tổng mức án là 50 năm tù giam và 17 năm quản chế.Riêng trong tháng 6, Việt Nam đã kết án 6 nhà hoạt động và công dân Hoa Kỳ Michael Minh Phương Nguyễn, và mức án cao nhất là 12 năm tù giam.Tất cả 231 tù nhân lương tâm bị bắt giữ trong những vụ án nguỵ tạo, và 197 tù nhân lương tâm đang thi hành án tù đều bị kết án bằng những bản án nặng nề trong những phiên toà không tuân theo chuẩn mực quốc tế về một phiên toà công bằng.Trong thời gian điều tra, tù nhân lương tâm bị hỏi cung liên tục, là đối tượng của tra tấn tinh thần và thể chất. Sau khi bị kết án, họ bị lưu đày đi xa gia đình, làm cho gia đình họ gặp khó khăn trong thăm nuôi.Trong khi thi hành án, tù nhân lương tâm bị đối xử hà khắc trong những trại giam với điều kiện sống vô cùng nghiệt ngã, bị tra tấn về tinh thần, và nhiều người bị dánh đập bởi quản giáo hay tù hình sự được bảo kê bởi giám thị trại giam.Họ còn bị buộc lao động khổ sai trong điều kiện tồi tệ về an toàn lao động.Hiện có hàng chục tù nhân lương tâm đang tuyệt thực để phản đối trại giam đối xử vô nhân đạo, đặc biệt là ở Trại tù số 5 ở Thanh Hoá, Trại số 6 ở Nghệ An, Trại Ba Sao ở Hà Nam và Trại An Điềm ở Quảng Nam. Hiện sức khoẻ của các ông Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Đào Quang Thực, Trần Phi Dũng, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Điển… đang ở tình thế hiểm nghèo sau nhiều tháng bị đày đoạ và nhiều ngày tuyệt thực.Hàng chục tổ chức xã hội dân sự độc lập và hàng trăm người hoạt động và dân thường đã ký tên vào một thư ngỏ chung phản đối việc nhà cầm quyền Việt Nam đày đoạ tù nhân lương tâm và yêu cầu chế độ phải cải thiện điều kiện giam giữ cũng như trừng phạt những kẻ đánh đập, đối xử vô nhân đạo với tù nhân nói chung và tù nhân lương tâm nói riêng.