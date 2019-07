Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Nam California Tổ Chức Văn Nghệ Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân

Bích Chương

Westminster (Bình Sa)- - Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức chiều nhạc “Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân” vào lúc 01 giờ PM đến 04 giờ PM Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2018 tại Moonlight Restaurant 15440 Beach Blvd, # 118, Thành phố Westminster, CA 92683, (vào cửa tự do, khai mạc đúng giờ.) Chiều nhạc tưởng niệm dưới sự bảo trợ của Ni Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Bác Sĩ. Trương Văn Như, Ông Bà Hoàng Tấn Kỳ, ông bà Bác Sĩ Michael Đào và một số mạnh thường quân thân hữu của Hội Đồng Hương QNĐN.Chương trình với sự góp mặt của: Kim Loan, Ánh Tuyết, Ca sĩ Quốc Anh, Ca sĩ Carol Kim, Ca sĩ Ngọc Hạ, Ca sĩ Lê Toàn, Ban văn nghệ Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Black Angel Band, MC. Bích Ngọc và Hoàng Tấn Kỳ. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự để nghe các ca sĩ hát những bản nhạc của hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân đã một thời gắn liền với những biến cố tang thương của tổ quốc.Như quý đồng hương đã biết, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng ngoài những sinh hoạt thường xuyên của hội như: Tân Xuân Hội Ngộ, Ngày Lễ Tạ Ơn với chủ đề: “Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa” để gây quỹ yểm trợ cho những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng kém may mắn đang sống cơ cực tại quê nhà, tổ chức “Ngày Văn Hóa Quảng Nam Đà Nẵng” Tưởng niệm những nhà cách mạng như: Phan Châu Trinh, Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp… Đặc biệt tổ chức hội luận về Hoàng Sa… Những việc làm trên với mục đích góp phần vào công việc bảo tồn và phát huy văn hóa tại hải ngoại…Chiều nhạc tưởng niệm Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhạc Sĩ Nhật Ngân cũng không ngoài mục đích trên.Như qúy vị đã biết Quảng Nam Đà Nẵng có những nhạc sĩ tên tuổi như Lê Trọng Nguyễn, Phạm Thế Mỹ và nhiều những nhạc sĩ khác… Nhưng đặc biệt đối với Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân là hai nhạc sĩ đã gắn liền với cuộc chiến bảo vệ quê hương, hai nhạc sĩ nầy cũng một thời với hàng hàng lớp lớp lên đường làm nghĩa vụ công dân để bảo vệ Miền Nam tự do, những sáng tác của hai nhạc sĩ nầy đã gắn liền theo những biến cố qua từng giai đoạn với cuộc chiến nghiệt ngã, để rồi cuối cùng phải nổi trôi theo vận nước.Đến với chiều nhạc tưởng niệm quý đồng hương thân hữu sẽ được nghe hát những bản nhạc của Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng như: “Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy,” “Bước Chân Việt Nam,” “Cám Ơn Anh,” “Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng,” “Đêm Nhớ Về Sài Gòn,” “Tưởng Niệm”… và những bản nhạc của Nhạc Sĩ Nhật Ngân như: “Tôi Đưa Em Sang Sông,” “Xuân Nầy Con Không Về,” “Chiều Qua Phà Hậu Giang,” “Đêm Nay Ai Đưa Em Về,” “Một Mai Giã Từ Vũ Khí,” “Ngày Đã Đơm Bông,” và đặc biệt vớn bản “Quảng Nam Quê Ta Ơi.”Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng sinh ra và lớn lên trên vùng đất được mệnh danh là “Ngũ Phụng Tề Phi”, Nhạc Sĩ Nhật Ngân đã trưởng thành trên vùng đất thân yêu qua những năm tháng học hành và làm việc tại đây. Hai nhạc sĩ nầy đã để lại trong kho tàng Âm Nhạc Việt Nam những nhạc phẩm mãi mãi tồn tại với thời gian.Quý đồng hương đến tham dự ngoài việc thưởng thức các dòng nhạc còn được nghe ông Huỳnh Phước, Cựu Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng nói về vài nét cuộc đời âm nhạc của Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và ông Nguyễn Văn Mỹ, Cựu Hội Trưởng, nói về cuộc đời âm nhạc của Nhạc Sĩ Nhật Ngân.Mọi chi tiết lên lạc: (714) 747-1567, Email: donghuongquangda@gmail.com hoặc vào trang Web: http://donghuongquangda.org