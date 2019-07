Úc: 3 Nghi Can Định tấn Công Khủng Bố Tại Sydney Bị Bắt

SYDNEY - 1 nhóm bị cực đoan hóa bởi ISIS mưu toan tấn công 1 số mục tiêu tại Sydney, gồm đồn cảnh sát, cơ sở quốc phòng, phái bộ ngoại giao, nhà thờ, tòa án ... đã bị bắt ngày 2-7.Cảnh sát cho biết 1 nghi can 20 tuổi bị theo dõi từ 1 năm qua, sau khi từ Lebanon trở về Australia. Phụ tá ủy viên cảnh sát liên bang xác nhận: cảnh sát Lebanon biết anh ta. Phụ tá ủy viên cảnh sát Ian McCartney cho hay anh này cũng đang chuẩn bị đi Afghanistan tham chiến, có thể bị xử phạt bằng án tù chung thân.1 nghi can 23 tuổi bị truy tố tội tham gia tổ chức khủng bố, có thể lãnh án tù 10 năm. Nghi can 30 tuổi là trợ thủ của 2 tên kia, có thể lãnh án 10 năm tù.Cả 3 ra tòa ngày Thứ Tư tuần này. Ông McCartney tiết lộ: âm mưu tấn công đang ở giai đoạn chuẩn bị, họ chưa mua súng hay chất nổ.