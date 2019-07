Tuyên Truyền Bằng Mạng Xã Hội Nga Làm Tăng Hậu Thuẫn Trump

KNOXVILLE - TT Trump và các đồng minh CH của ông cả quyết: tuyên truyền của Nga trong chu kỳ tuyển cử 2016 tại Hoa Kỳ không ảnh hưởng cuộc tranh đua Trump-Clinton.Nhưng, các nhà tranh đấu của University of Tennessee ghi nhận: hậu thuẫn của ứng viên Trump tăng theo hoạt động tuyên truyền bằng mạng xã hội của Nga. Trong biên bản giải thích kết quả khảo sát, nhà nghiên cứu Damian Ruck viết: trong những tuần lễ mà tin tặc Nga tăng các hoạt động like và retweet, điểm của Trump tăng trong các thăm dò dư luận.Trả lời phỏng vấn của NBC, ông Ruck nhận xét: khi Nga tăng hoạt động tuyên truyền bằng mạng xã hội, dân ý tại Hoa Kỳ chuyển hướng có lợi cho Trump. Theo ông, hoạt động twitter của Nga là dự báo gần chính xác hơn hoạt động twitter của chính Trump.Cuộc khảo sát của University of Tennessee cũng nhận thấy Nga không hạ uy tín của ứng viên Clinton.Theo NBC, tuyên truyền của Nga khai thác vụ nổ súng Tháng 12-2015 tại San Bernardino để gieo rắc sợ hãi về di dân Hồi Giáo.