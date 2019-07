Dân Biểu Tyler Diệp Kêu Gọi Ngoại Trưởng Michael Pompeo Ap Lực CSVN Hủy Bỏ An Và Thả Michael Phương Minh Nguyễn

DB Tyler Diệp & DB Ask Kalra đang trình bầy vấn đề của Michael Nguyễn trước phiên họp Quốc hội Tiểu bang.

SACRAMENTO – Dân biểu (DB) Tiểu bang Tyler Diệp (R-Fountain Valley), Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Việt Nam của Quốc hội California và Dân biểu Tiểu bang Ash Kalra (D-San Jose), Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Việt Nam cùng 8 thành viên của Ủy ban đã đồng loạt ký thỉnh nguyện thư gửi cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo kêu gọi Ông đích thân can thiệp và yêu cầu Cộng Sản Việt Nam trả tự do cho Michael Phương Minh Nguyễn.“Chế độ Cộng sản Việt nam (CSVN) đã áp đặt bản án không minh bạch lên ông Michael Phương Minh Nguyễn với 12 năm tù, bản án chỉ dựa vào những cáo buộc vô căn cứ.” DB Tyler Diệp phát biểu. “Những DB đồng viện và tôi đã yêu cầu Ngoai trưởng Pompeo làm áp lực với Cộng sản Việt nam trả tự do và để ông Michael về đoàn tụ với gia đình tại California.Sáu Dân biểu và và 2 Thượng nghị sĩ (TNS) California trong Ủy ban Nhân Quyền ký tên trên lá thư gồm có:• DB. Tyler Diep (R-Fountain Valley)• DB. Ash Kalra (D-San Jose)• DB. Kansen Chu (D-Milpitas)• DB. Tom Daly (D-Anaheim)• DB. Cottie Petrie-Norris (D-Laguna Niguel)• DB. Sharon Quirk-Silva (D-Fullerton)• DB. Phillip Chen (R-Yorba Linda)• DB. Adrin Nazarian (D-Van Nuys)• TNS. Jim Beall (D-San Jose)• TNS. Tom Umberg (D-Santa Ana)###Dân biểu Tyler Diệp đại diện cho Địa hạt 72, bao gồm các thành phố: Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Seal Beach, Sunset Beach, Westminster và một phần Santa Ana.