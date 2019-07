Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức Đại Hội Cộng Đồng; Tìm Giải Pháp Chấm Dứt Xáo Trộn Gây Mất Đoàn Kết

Hình ảnh trong Đại Hội Cộng Đồng.

Westminster (Bình Sa)- - Trong thời gian vừa qua cộng đồng người Việt quốc gia đã xãy ra những xáo trộn giữa một số các vị dân cử địa phương đã làm mất niềm tin của cư dân, gây hoang mang trong cộng đồng, trước hiện tình đã xãy ra nên Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã đứng ra tổ chức một buổi đại hội cộng đồng để tìm giải pháp chấm dứt những xáo trộn đáng tiếc.Buổi đại hội cộng đồng đã được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 6, 2019 tại hội trường Thành Phố Westminster, 8200 Westminster Blvd, Thành phố Westminster.Hơn 200 đồng hương tham dự, trong đó có một số qúy vị đại diện các tổ chức đấu tranh, các đảng phái chính trị, các cơ quan truyền thông, về phía lãnh đạo tinh thần có Giám Mục (TL) Trần Thanh Vân, Mục Sư Lê Minh đại diện Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, về phía dân cử có Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Tài Đổ, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Ngoài ra còn có Bà Đặng Kim Trang Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego.Điều hộp chương trình do ông Phan Tấn Ngưu.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do HQ Đinh Quang Truật điều khiển.Tiếp theo ông Phan Tấn Ngưu lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự của mọi người, sau đó ông giới thiệu một số thành phần tham dự. Ông nói: “ Sự xáo trộn trong cộng đồng hiện nay là điều làm đau lòng mọi người, là điều không ai muốn nó xảy ra, vì thế ban tổ chức triệu tập Đại Hội chỉ có mục đích là đón nhận ý kiến của đồng hương, làm thế nào tạo sự ổn định, chấm dứt những vụ đánh phá lẫn nhau. Do đó, ông yêu cầu mọi người khi có ý kiến không nên đả phá, chỉ trích bất cứ cá nhân hay phe nhóm nào.”Mở đầu buổi đại hội ông mời các ông: Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Văn Ức, Vi Anh, bà Đặng Kim Trang, l;ên bàn điều hợp và mời bà Nguyễn Thị Phú làm Thư Ký.Trong vai trò điều hợp, Ông Phan Kỳ Nhơn ngỏ lời cám ơn quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo quý cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể các cơ quan truyền thông cùng toàn thể đồng hương hiện diện, ông cho biết: “ mục đích triệu tập Đại Hội này là để đồng hương góp ý, làm thế nào chấm dứt sự đánh phá lẫn nhau, gây mất đoàn kết, chỉ làm lợi cho Việt Cộng, nên ông cũng nhắc lại, xin đừng ai đả phá bất cứ cá nhân hay phe nhóm nào.”Niên trưởng Nguyễn Văn Ức phát biểu, “Đối với tôi, buổi họp muốn thành công tốt đẹp phải có sự hiện diện của hai bên để tìm hiểu nguyên nhân và sự việc thì mới có thể giải quyết được, những người gây nên sự xáo trộn không có mặt ở đây. Cũng như tôi, tôi bị một số người đòi xử bắn, nhưng họ không có ở đây, tôi mong gặp họ để tìm hiểu họ hiểu về tôi như thế nào, nên những điều ban tổ chức đưa ra tôi thấy không đủ hai thành phần thì không giải quyết được.”Sau lời phát biểu của Niên Trưởng Ức, ông Phan Kỳ Nhơn nói ngay là: “Không phải ông Ức bị đánh phá nhiều đâu, tôi, Phan Kỳ Nhơn mới là người bị đánh phá nhiều nhất, đánh phá suốt ngày này qua ngày khác, đánh phá không chỉ cá nhân mà cả dòng họ Phan Kỳ Nhơn, cho tôi là Việt Gian, tiếp tay cho Bùi Phát cũng là Việt gian nhưng tôi không lên tiếng, không phải vì chúng tôi không đủ khả năng hay thiếu dữ kiện để chứng minh mà chúng tôi im lặng để đồng hương phán xét.”Trong dịp này, ông Nhơn khẳng định rõ ràng việc ông Phát Bùi có tự ý ngồi bàn tiệc với Đại Sứ Việt Cộng hay không? Ông Phan Kỳ Nhơn nói, “Suốt ngày biểu tình trước một khách sạn tại Los Angeles mà không biết tên Đại Sứ Phạm Quang Vinh có ở trong đó hay không, nên cuối cùng chính tôi (Phan Kỳ Nhơn) và Liên Ủy Ban họp lại bàn cách phải làm sao xâm nhập vào trong khách sạn để tìm cho ra nơi hội họp của phái đoàn Việt Cộng. Cuối cùng tôi (Phan Kỳ Nhơn) chỉ định anh Phát Bùi cùng với vợ chồng anh Du Miên, anh Nguyễn Long và hai người của Đài Hồn Việt TV và Little Saigon Radio là cô Xướng Ngôn Viên Ngọc Ân và anh Đoàn Hùng tìm cách vào để quan sát, muốn vào được khách sạn thì phải mướn phòng vì vậy anh phát bùi phải bỏ tiền ra thuê phòng, khi vào được. “Khi tìm ra phòng tiệc của phái đoàn Việt Cộng, anh Phát Bùi được họ mời ngồi vào bàn với viên Đại Sứ, anh Phát Bùi và anh Long hai người này đã lên tiếng phản đối phái đoàn Việt Cộng ngay tại bàn tiệc và bỏ ra về không hề ăn uống với họ. Nếu anh Phát Bùi hay anh Long tâng bốc họ thì chắc chắn họ đã hô hoán rùm beng lên rồi, và sau đó chính họ tung tấm hình anh Phát Bùi ngồi bàn với viên Đại Sứ và một số người đã vịn vào đấy vu khống, chụp mũ cho anh Phát Bùi, gán cho anh là Việt gian.”“Tôi (Phan Kỳ Nhơn ) xác nhận việc anh Phát Bùi vào ngồi bàn với viên Đại Sứ Việt Cộng là do tôi chỉ định anh. Tôi minh định lần này nữa để mọi người đừng chụp mũ cho anh Phát Bùi là Việt gian, Việt Cộng. Anh Phát Bùi không là Việt Cộng hay Việt Gian. Tôi luôn ủng hộ anh Phát và vì thế mà tôi bị gán cho là Việt gian làm việc cộng đồng 18 năm nay.”Nhà báo Vi Anh nói, “Tôi hết sức cảm động và cảm kích trước thiện chí của ban tổ chức muốn tìm giải pháp hòa hợp, hòa giải lẫn nhau chấm dứt sự đả phá lẫn nhau không ai muốn. Nên xin mọi người có cao kiến gì hãy đưa ra để chúng ta cùng nhau giải quyết.”Bà Đặng Kim Trang, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego, nói, “Tôi và phái đoàn cộng đồng người Việt San Diego rất đau lòng khi thấy cộng đồng người Việt chúng ta xáo trộn, mất đoàn kết, nên chúng tôi lên đây để cùng tham dự với quý vị hầu tìm giải pháp ổn định cộng đồng, chúng tôi luôn sát cánh cùng quý vị bảo vệ ngọn cờ vàng, chống cộng sản và tay sai xâm nhập cộng đồng qua nghị quyết 36 của chúng.”Sau đó là phần phát biểu ý kiến của những người tham dự, (theo thứ tự ghi danh, mỗi người có 3 phút.Mở đầu là phần phát biểu của Nghị Viên Tài Đỗ, ông nói: “Tôi không chỉ trích ai hết, nhưng tôi không đồng ý dùng chữ đánh phá. Chúng ta bất đồng ý kiến với nhau, mà bất đồng ý kiến là chuyện tốt đối với hành chánh của nước Mỹ này, bất đồng ý kiến mới đưa ra nhiều ý kiến tốt nhưng cộng đồng chúng ta lại dùng chữ đánh phá thì không nên. Còn đoàn kết thì sao? Chúng ta có thể bất đồng ý kiến nhưng không căm thù nhau. Hơn 20 năm làm việc cho chính phủ Mỹ, tôi bất đồng rất nhiều người nhưng cuối cùng tôi vẫn bắt tay họ cùng đi uống cà phê với nhau rất bình thường. Còn cộng đồng chúng ta thường hễ bất đồng ý kiến là coi nhau như kẻ thù; điều đó rất quan trọng chúng ta cần tìm cách giải quyết vấn đề đó.”Nghị Viên Tài Đỗ cũng trách các cơ quan truyền thông Việt ngữ không dịch sát nghĩa các lời phát biểu bằng tiếng Anh tại Hội Đồng Thành Phố Westminster cho cư dân hiểu nên dễ bị hiểu lầm. Ông nói, “Đối với tôi, ai sai tôi nói sai dù anh rất thân với tôi, tôi không bao che cho ai cả.”Nghị Viên Phát Bùi nói, “Với tư cách Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, chúng tôi luôn chủ trương đoàn kết và xây dựng. Từ bốn năm nay tôi bị đánh phá hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm nhưng chưa bao giờ tôi đánh phá lại những người đánh phá tôi, trừ hai lần duy nhất, buộc lòng tôi phải đến Thành Phố Westminster theo lời yêu cầu của đồng hương. Lần thứ nhất là để nói lên sự nguy hiểm của nhiệm kỳ 4 năm của Thành Phố Westminster. Tôi không đánh phá, tôi chỉ bày tỏ sự quan tâm của cư dân.“Lần thứ hai là lần cô Ngô Thanh Vân, vì trách nhiệm cộng đồng tôi phải lên tiếng cho đồng hương biết, và yêu cầu Thành Phố Westminster rút lại Nghị Quyết đó, nhưng sau đó tôi bị đánh phá liên tục nhưng không bao giờ trả đũa lại. Ngoài ra tôi quan niệm việc của Thành Phố Westminster do cư dân Westminster giải quyết, việc của Hội Đồng Thành Phố Westminster do họ tự giải quyết với nhau. Thành ra nói tôi đánh phá là điều oan ức cho chúng tôi.”Ông cho biết tiếp: “Trước ngày Quân Lực 19 tháng 6 vừa qua, tôi đã đến tư gia ông Phan Tấn Ngưu theo lời mời của Giaó Sư Nguyễn Thanh Giàu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn để họp với ông Phan Kỳ Nhơn. Chúng tôi đã đồng ý kêu gọi sự đoàn kết trong tinh thần trong sáng và công bằng, nhưng có lẽ tiếng nói của tôi chỉ một chiều không có sự đáp ứng. Nay tôi vẫn tiếp tục mong tạo sự đối thoại để đoàn kết, nhưng đoàn kết phải đi đến giải quyết được vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất đồi với cộng đồng là là giữ vững lằn ranh Quốc – Cộng. Chúng tôi mong muốn Thành Phố Westminster phải có buổi họp hủy bỏ Nghị Quyết vinh danh cô Ngô Thanh Vân, vì đó là lằn ranh Quốc Cộng của chúng ta.”Ông Đinh Quang Truật nói, “Tôi đề nghị kể từ giờ phút này, các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, in ấn, các trang mạng hay gửi email, v.v., chấm dứt phổ biến những bản tin nào có nội dung đánh phá nhau, tạo sự hiểu lầm gây xáo trộn cộng đồng…”Nhà báo Vi Anh cho biết đề nghị thứ nhất không thể được vì vi phạm quyền tự do ngôn luận, nhất là tự do báo chí.Ông Phan Kỳ Nhơn nói, “Mới đây chúng tôi có họp với ông Nguyễn Thanh Giàu (Chủ Tịch HĐLTVN) với Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Luật Sư (Nguyễn Quốc) Lân và anh Bùi Phát có gặp nhau và đồng ý chấp nhận chấm dứt đánh phá lẫn nhau.”Sau lời trình bày của ông Phan Kỳ Nhơn, Nhà báo Vi Anh hỏi, “Trong buổi gặp gỡ đó, Tạ Đức Trí có hứa gì không?”Ông Phan Kỳ Nhơn trả lời: “Có, họ có hứa. Tạ Đức Trí có hứa chấm dứt đánh phá lẫn nhau.”Tiếp theo là phần phát biểu ý kiến của các ông: Phan Đa Văn, Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn Quý, Nam Hà, Trần Vĩnh, Trần Trung Dũng, Tạ Trung, Nguyễn Công Huân, Phạm Kim Long, Trần Cư, cô Thùy Dung, Khải Đào, bà Bùi Kim Thành, chị Hạnh. Tất cả những ý kiến phát biểu đều ước mong có sự đoàn kết, để tạo sức mạnh góp phần vào việc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Đặc với lời đề nghị của ông Nguyễn Tấn Lạc là: “muốn cộng đồng chúng ta ôn hòa, đoàn kết hỗ trợ đồng bào trong nước. Đã 6 tháng nay cộng đồng chúng ta lâm vào tình trạng hết sức rối loạn, ông Phát Bùi bị coi là Việt gian, ông Phan Kỳ Nhơn cũng là Việt gian mà chúng ta không có một giải pháp nào cả để đến bây giờ Hội Đồng Thành Phố Westminster cũng đánh nhau. Vì vậy ông đề nghị thành lập một Ủy Ban Điều Hợp và Hóa Giải những bất đồng trong cộng đồng này. Ủy Ban đó sẽ gồm các vị lãnh đạo tôn giáo, đại diện các tổ chức đấu tranh cũng như đại diện các tổ chức đồng hương sẽ ngồi lại và mời tất cả những người đang gây ra xáo trộn, nghe họ nói và yêu cầu họ ngưng để chấm dứt sự xáo trộn. Nếu họ không chấp nhận chúng ta sẽ có biện pháp, có như thế mới ổn định cộng đồng được.”Ông Trần Trung Dũng (Đảng Việt Tân) đề nghị ban tổ chức cũng như các cơ quan truyền thông nên phổ biến cho đồng hương biết một cách trung thực các sự xáo trộn do đâu mà ra để đồng hương không bị hiểu lầm do nghe một số người chỉ nói theo quan điểm riêng của họ, không đúng sự thật.Tiếp tục với nhiều ý kiến của Bà Đặng Kim Trang, ông Nam Hà, ông Lưu Phát, ông Quý Nguyễn, ông Nguyễn Công Huân, kỹ sư Tạ Trung, v.v., tất cả đều phân tích những sự sai trái của một số người đưa đến sự mất đoàn kết.Riêng những ý kiến của ông Phạm Kim Long, cô Thùy Dung, bà Bùi Kim Thành, ông Quý Nguyễn đã lên tiếng đòi bãi nhiệm ba nghị viên Trí Tạ, Kimberly Hồ và Nguyễn Mạnh Chí. Đặc biệt trong buổi đại hội là GM Trần Thanh Vân cho mọi người biết, LS Trần Thái Văn, LS Nguyễn Quốc Lân, Thị Trưởng Trí Tạ đã gặp ông vào chiều thứ Bảy và cho biết, các dân cử trẻ sẵn sàng xin lỗi cộng đồng vì những sai lầm do họ gây ra.Để kết thúc buổi đại hội, Ban Điều Hợp tóm lượt các ý kiến và đề nghị Hội Đồng Liên Tôn đứng ra tìm giải pháp để làm sao chấm dứt sự đánh phá, gây xáo trộn hầu mang lại sự đoàn kết thật sự cho cộng đồng.Tiếp theo là phần bổ sung nhân sự cho Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, phần nầy sẽ được công bố sau.