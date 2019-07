Trình Diễn Thời Trang và Nhạc Sống ‘Miss Ocean Vietnam Celebration’

Pechanga Resort Casino hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự chương trình trình diễn thời trang và ca nhạc kịch chủ đề “Miss Ocean Vietnam Celebration” sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 13 tháng Bảy, 2019 qua hai xuất lúc 5 giờ chiều và 9 giờ tối tới đây trên sân khấu Pechanga Theater. Tiết mục trình diễn thời trang do hai nhà thiết kế trẻ nổi tiếng ở Việt Nam, Võ Việt Chung và Đức Vincie giới thiệu cùng quý khán thính giả những kiểu áo dài với màu sắc hài hòa kết hợp giữa xưa và nay, những tà áo hoặc kiêu sa lộng lẫy, hoặc dịu dàng đằm thắm kèm theo những nhân dáng người mẫu thanh lịch và duyên dáng chắc chắn sẽ khiến quý vị chợt thấy mình dường như lạc vào cõi thiên thai và được thưởng thức điệu múa nghê thường. Thành phần nam nữ nghệ sĩ góp mặt trong chương trình hùng hậu không kém với Khánh Hà, Hồ Ngọc Hà, Giang Hồng Ngọc, Tố My, Diễm Ngân, Dương Hồng Loan, Quang Linh, Vũ Hà, Phan Đình Tùng, Lâm Vũ, Quốc Thiên, Bùi Anh Tuấn. Xen lẫn với những tà áo dài thướt tha, những giọng ca điêu luyện thu hút lòng người, những vũ điệu tuyệt vời của vũ đoàn Bước Nhảy là những màn pha trò náo nhiệt vui nhộn của nhóm kịch Mai Sơn & Kiều Linh. MC Thanh Tùng sẽ lần lượt dẫn chương trình đi từ tiết mục đặc sắc này sang tiết mục hấp dẫn khác để đem đến cho khán thính giả một buổi giải trí thoải mái trong mùa hè năm nay. Phần hòa âm phối khí sẽ do ban nhạc Headline Band phụ trách.Ban tổ chức dành toàn quyền. Quý vị có thể mua vé tại số (714) 982-6666. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Pechanga Resort Casino tại số (888) 810-8871 hay online tạipechanga.com. Lưu ý: Vé đã mua xin miễn đỗi hoặc trã lại.Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592Rạp Pechanga Theater cống hiến những show nghệ thuật tuyệt vời, trong một bối cảnh thật thoải mái và thân thương. Rạp có 1,200 chỗ ngồi, với hệ thống âm thanh tối tân hoàn hảo. Xin hãy đến thưởng thức những nghệ sĩ ái mộ của mình tại Pechanga để rồi ghi nhận cảm nghiệm mức độ thoải mái mà những cơ sở khác khó theo kịp, với những dịch vụ đậu xe valet miễn phí và tự đậu xe lấy theo ý, xe đưa đón casino/resort miễn phí, những chọn lựa ăn uống ngon lành tại chỗ, ghế ngồi thoải mái và ngồi nhìn thật rõ từ bất kỳ vị trí nào trong rạp.Về Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất tại bất kỳ chỗ nào ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình bầu làm sòng bài Số Một ở Hoa Kỳ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 4,500 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin 'Follow' Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.****The Fashion and Live Musical Show “Miss Ocean Vietnam Celebration”Pechanga Resort Casino cordially invites you to participate in the Fashion and Live Musical show themed “Miss Ocean Vietnam Celebration” that will be offered at the Pechanga Theater on Saturday July 13th, 2019 at 5pm and at 9pm. The fashion show by the two reputed young designers in Vietnam --Vo Viet Chung and Duc Vincie – will introduce the beautifully matched colors that combine both retro and modern styles, the dresses that are both splendidly classy or sweetly tender together with the elegance and charm of the lovely models will surely bring you to feel as if being lost in paradise and allowed to enjoy the celestial dances. The cast of all performing artist is no less impressive with Khanh Ha, Ho Ngoc Ha, Giang Hong Ngoc, To My, Diem Ngan, Duong Hong Loan, Quang Linh, Vu Ha, Phan Dinh Tung, Lam Vu, Quoc Thien, Bui Anh Tuan. Interlaced with the ethereal silhouette of the traditional long dresses, the attractive artistical voices, the wonderful choreography of the Buoc Nhay dance company are the fun filled skits of the comedy group Mai Son & Kieu Linh. MC Thanh Tung will bring the audience from one wonderful scene to another interesting skit to assure you will enjoy an evening of refreshing entertainment this summer. The musical accompaniment will be provided by The Headline Band.Management reserves all rights. Tickets can be purchased at (714) 982-6666. For more information please contact Pechanga at (888) 810-8871 or on line at www.Pechanga.com. Absolutely NO REFUND or EXCHANGES after tickets are purchased.Address: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592Shows in the Pechanga Theater offer a comfortable and intimate concert experience. With 1,200 seats in its theater, each show features state-of-the-art and acoustically perfected sound. Enjoying favorite artists at Pechanga versus other venues proves effortless with free valet and self-parking for guests, complimentary casino/resort shuttles, gourmet and casual dining options on site, plus comfortable chairs and an up-close view from every theater seat.About Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Named the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 4,600 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. 