Mỹ Lo Cam Bốt Sẽ Cho TQ Đặt Căn Cứ Quân Sự

Lo ngại Cam Bốt sẽ cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự tại căn cứ hải quân Ream Naval, Hoa Kỳ đã yêu cầu Cam Bốt phải giải thích vì đã từ chối không để Mỹ giúp sửa chữa, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 1 tháng 7.Bản tin RFA viết như sau.Reuters hôm 1/7 loan tin cho biết Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã yêu cầu Campuchia phải giải thích tại sao nước này từ chối đề nghị giúp sửa căn cứ hải quân Ream Naval, căn cứ hải quân lớn nhất nước này. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lo ngại về khả năng Campuchia đang có kế hoạch cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự tại đây.Bức thư được Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Josepth Felter gửi cho chính phủ Campuchia, theo Reuters.Tham tán Quốc phòng của Hoa Kỳ tại Phnom Penh, Michael Stelzig , xác nhận với Reuters rằng bức thư gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh đã được chuyển hôm 24/6.Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Chhum Socheat nói với Reuters rằng Campuchia không từ chối tiền của Mỹ nhưng sẽ dùng nó ở chỗ khác. Ông này nói Campuchia sẽ có một số thay đổi ở Ream trong tương lai, nhưng không cho biết cụ thể thay đổi đó là gì và cũng bác bỏ nghi ngờ rằng thay đổi này có sự tham gia của quân đội Trung Quốc.Trước đó, vào tháng 1, ông Felter đã đến thăm căn cứ Ream do Mỹ tài trợ sau khi nhận được đề nghị giúp đỡ từ phía chính phủ Campuchia.Đây là căn cứ hải quân nằm về phía đông nam Sihanoukville, thành phố của những nhà nghỉ và casino do Trung Quốc đầu tư.Vào năm ngoái, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã phải lên tiếng bác bỏ những đồn đoán cho rằng nước này sẽ cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự ở tỉnh Koh Kong, phía tây bắc Sihanoukville.Campuchia hiện là đồng minh thân cận cận của Trung Quốc tại Đông Nam Á, và đã nhận hàng tỷ đô la tiền trợ giúp từ Trung Quốc các năm qua.