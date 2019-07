Trump Định Công Nhận Bắc Hàn Là Cường Quốc Nguyên Tử

PYONGYANG - TT Trump đề nghị gặp lãnh tụ Bắc Hàn tại khu phi quân sự phân chia 2 phần bán đảo Hàn. Kim Jong-un đáp ứng.Hôm Chủ Nhật 30/06, Kim nghênh đón và TT Trump tiến qua ranh giới nam/bắc 20 bước để trở thành TT Hoa Kỳ tại chức đầu tiên đặt chân trên lãnh thổ Bắc Hàn.Qua Thứ Hai, thông tấn chính thức Bắc Hàn tường thuật chi tiết sự kiện lịch sử này với ý lạc quan. Dân Bắc Hàn hiếm khi được biết tin về thế giới bên ngoài. Hình ảnh TT Trump sóng bước bên cạnh lãnh tụ Kim như 2 người bạn thật sự là 1 cảnh tưởng khác thường với thường dân Bắc Hàn.TT Trump đã đưa đề nghị gặp hôm Thứ Bảy – xong hội nghị G-20, TT Trump sang Seoul. Sau 1 ngày đồn đoán và tiếp xúc hậu trường, TT Trump và TT Moon xác nhận Kim đồng ý gặp mặt, bắt tay. 2 TT đến khu phi chiến. Kim mỉm cười chờ đón và tuyên bố qua thông dịch viên “Rất vui gặp lại. Tôi không mong đợi gặp ngài tại chốn này”.TT Trump đáp lại “giờ phút trọng đại, tiến bộ lớn”. Kim mời TT Mỹ bước qua biên giới. 2 người trải qua vài phút trên phần đất Bắc Hàn và sau ông Trump tỏ ý “hãnh diện”. Với vẻ thoải mái, Kim cùng TT Trump bước qua phần đất Nam Hàn. Trong giây lát, TT Moon đến trong 1 cuộc gặp tay ba chưa từng có.Cuộc gặp gỡ Trump-Kim tại khu phi chiến nam/bắc Hàn là có ý nghĩa diễn tuồng “bắt tay – chụp hình” dưới mắt giới quan sát.Hơn 1 năm sau sự kiện Singapore với thông cáo chung về tiến trình đàm phán phi nguyên tử mà tới nay chưa thấy tiến bộ cụ thể.Báo New York Times đưa tin: chính quyền Trump đang cân nhắc khả năng công nhận Bắc Hàn là cường quốc nguyên tử nếu Bắc Hàn đóng băng các chương trình hiện có, để được giải tỏa các trừng phạt tai hại nhất.Kế hoạch của Bạch Ốc là ngăn ngừa chế tạo thêm vũ khí nguyên tử tại Bắc Hàn, nhưng sẽ không tháo gỡ số vũ khí hiện có (ít nhất trong tương lai gần) gồm 20 đến 60 đầu nổ, cũng không giới hạn khả năng phi đạn của Bắc Hàn.Theo NYT, Washington chưa từng ủng hộ 1 kế hoạch như thế, nhưng có thể đồng ý tạo nền tảng cho 1 vỏng thương lượng mới.Mục tiêu của Hoa Kỳ vẫn là phi nguyên tử hoàn toàn bán đảo Hàn. 1 phần trong kế hoạch do NYT tường thuật là Hoa Kỳ cố sức thuyết phục Bắc Hàn cung cấp “định nghĩa mở rộng” của cơ sở Yongbyon để bao gồm các cơ sở khác, gồm 1 nơi mà Hoa Kỳ và Nam Hàn tin là lò sản xuất nhiên liệu uranium. 1 viên chức Bạch Ốc nhận rằng không thể biết Bắc Hàn có thể chấp nhận hay không. Vì trong quá khứ các nhà thương thuyết Bắc Hàn từng xác quyết chỉ riêng lãnh tụ Kim có quyền định nghĩa giải thể Yongbyon là gì.CNN tường thuật: cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đọc bản tin của NYT với sự hoài nghi. Ông Bolton xác nhận: không ai trong Hội Đồng an ninh quốc gia thảo luận hay nghe nói về dự định tương tự. Cựu giám đốc DNI James Clapper (thời Obama) nhận xét: đưa khả năng nguyên tử của Bắc Hàn xuống mức zero là rất khó.