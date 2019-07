Phạm Văn Điệp Bị Bắt Vì Chống Chế Độ

Tại VN lại có thêm một người bị bắt và điều tra về cái gọi là tội “tuyên truyền nhằm chống nhà nước,” đó là ông Phạm Văn Điệp, người Nga gốc Việt, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin hôm Thứ Hai.Bản tin viết rằng: Ông Phạm Văn Điệp, một người Nga gốc Việt vừa bị Công an Thanh Hóa bắt tạm giam 4 tháng vào sáng 29/6/2019 để điều tra với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán, hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, ông Điệp thường xuyên "viết, chia sẻ, đăng tải, phát tán các bài viết, hình ảnh, tài liệu và phát trực tiếp các video clip có nội dung xấu nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối của đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước."Ngoài ra ông còn kêu gọi "đa nguyên đa đảng, bôi nhọ, nói xấu lãnh tụ, xúc phạm danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bịa đặt, phỉ báng chính quyền các cấp, kích động nhân dân biểu tình, chống đối, gây rối an ninh trật tự."Mạng báo TTO dẫn nguồn tin từ công an Thanh Hóa cho biết, từ tháng 3/2019 đến khi bị bắt, ông Phạm Văn Điệp liên tục đăng tải các bài viết và live stream các clip kích động nhân dân biểu tình phản đối dự án xây dựng quảng trường biển Sầm Sơn, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.Theo tìm hiểu của phóng viên, trên tài khoản Facebook cá nhân mang tên Phạm Văn Điệp có đăng tải các bài viết liên quan đến các vấn đề nóng trong xã hội Việt Nam, biểu tình Hồng Kông và người dân ở biển Sầm Sơn biểu tình gần đây nhưng lượt tương tác các bài viết thấp.Tháng 6/2016, ông Điệp bị chính quyền Lào bắt giữ về hành vi "làm, rải truyền đơn chống phá đảng Cộng sản Việt Nam tại tượng đài chiến thắng ở thủ đô Viêng Chăn" và bị kết án 21 tháng tù giam với cáo buộc tội "sử dụng lãnh thổ nước CHDCND Lào chống lại nước láng giềng".Sau khi ra tù, ông Điệp bị dẫn độ về Việt Nam và tiếp tục mở một trang facebook để đưa các thông tin.Ông Phạm Văn Điệp là trường hợp mới nhất bị bắt giữ vì liên quan đến nhóm tội về An ninh quốc gia. Chính quyền Việt Nam thường chối bỏ trước thế giới việc bắt giữ và kết án các nhà hoạt động ôn hòa và cho rằng chỉ có những người phạm tội hình sự bị bắt giữ.Trong hình, Ông Phạm Văn Điệp nghe Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố Lệnh bắt và khám xét hôm 29/6/2019.