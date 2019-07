Liên Trường Tây Ninh Hội Ngộ Kỳ 6 Năm 2019

Hình ảnh trong hội ngộ Liên Trường Tây Ninh.

Westminster (Bình Sa)- - Liên Trường Tây Ninh họp mặt Kỳ 6 với chủ đề “Tây Ninh Khung Trời Kỷ Niệm” đã được tổ chứ vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant với sự tham dự đông đão của qúy thầy cô, các cựu học sinh và đồng hương thân hữu Tây Ninh, trong số có qúy thầy cô và các cựu học sinh về từ Úc Châu, Hòa Lan, Pháp, Đức và từ Việt Nam sang dự, quan khách có Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, một số đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình nghi thức khai mạc các cựu học sinh Phạm Ngọc Lân và Ngô Thiện Đức.Mở đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, Đặc biệt để tưởng nhớ qúy Thầy Cô và các cựu học sinh Liên Trường Tây Ninh đã quá vãng.Sau đó là phần giới thiệu và mời các cựu Giáo sư Liên Trường Tây Ninh gồm có: Lê Hữu Khoan, Vũ Ngọc Tỉnh, Nguyễn Cát Tường, Nguyễn Hoa, Đỗ Thị Quý, Võ Công Đằng… lên sân khấu để các cựu học sinh tặng hoa tỏ lòng biết ơn trong tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo”Trong dịp nầy ban tổ chức cũng đã giới thiệu các cựu học sinh từ phương xa về tham dự, trong đó có người từ Úc, Pháp, Canada, các tiểu bang Hoa Kỳ và Việt Nam sang được bà Trưởng Ban Tổ Chức mời lên sân khấu để trao tặng mỗi người một cánh hoa hồng.Tiếp theo Amh Ngô Thiện Đức mời Cô Lê Kim Thao trưởng ban tổ chức và các thành viên: Kamila Hằng Phương, Ngô Thanh Thảo, Ngô Thiện Đức, Nguyễn Lý Sáng, Phạm Ngọc Lân, Đỗ Ngọc Thủy lên sân khấu chào mừng và cảm ơn các Thầy Cô và các cựu học sinh tham dự.Sau đó Cô Lê Kim Thao, cựu học sinh Trung Học Công Lập Tây Ninh Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của qúy vị quan khách, qúy thầy cô giáo và toàn thể cựu học sinh cũng như gia đình thân hữu Tây Ninh tham dự, Cô nói: “Thấm thoát, vậy mà cuộc họp mặt Liên Trường Tây Ninh Lần Thứ 6 đã đến với chúng ta, chúng ta gặp nhau để hoài niệm quá khứ, quý Thầy, Cô và bạn hữu hẳn còn giữ lại, từ các buổi họp mặt vào những năm trước, những hình ảnh và kỷ niệm đẹp đẽ, thân yêu. Sau khi đúc kết kinh nghiệm nhiều lần, mỗi cuộc họp mặt mới đều thêm phần tốt đẹp, bớt phần vụng về, thiếu sót. Chúng tôi may mắn có được kết quả như thế là tất cả do tình càm chân thành và sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của quý Thầy, Cô và bạn hữu bốn phương tề tựu về. Chúng tôi xin chân thành tri ân… Vì vậy, buổi họp mặt năm nay chúng tôi mong ước cũng có được sự thành công như ý nguyện, vẫn với hoài vọng nâng cao tinh thần đoàn kết và tương trợ giữa thầy, trò, bạn bè chúng ta những người có may mắn gặp gỡ, trau dồi kiến thức và tình cảm với nhau dưới các mái trường nơi đất Tây Ninh hiền hòa trong lễ nghi, đạo nghĩa…”Tiếp theo là lời cảm tưởng của Thầy Lê Hữu Khoan, đại diện các Thầy Cô, trong lời phát biểu Thầy đã cảm ơn các em trong bna tổ chức đã cố gắng hằng năm tổ chức buổi họp mặt để có dịp các Thầy, Cô gặp lại được các em. Các em đã cố gắng duy trì những sinh hoạt của liên trường là điều đáng quý, sau đó Thầy kể lại một vài kỷ niệm nhỏ trong tình thầy tro ngày cũ thật cảm động.Tiếp theo là lời phát biểu của Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, trong lời phát biểu với vai trò của một người lúc nào cũng quan tâm đến vấn đề giáo dục đối với các em, nhất là việc học tiếng Việt và duy trì văn hóa Việt, Bà đã ca ngợi việc làm của Hội Liên Trường Tây Ninh và những đóng góp của các thành viên Liên Trường trong sinh hoạt chung của cộng đồng.Buổi tiệc bắt đầu, moi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ xuất sắc, mở đầu với điệu vũ “Tay Ngà Quay Tơ” do Ban Thiếu Nhi Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng trình diễn với nhạc cụ cổ truyền thật điêu luyện.Sau đó, cựu học sinh Phạm Ngọc Lân và CHS Ngô Thị Ngọc Trang lên giới thiệu Đặc San Liên trường Tây Ninh 2019 “Kỷ Niệm Hội Ngộ 6” Khổ sách, dày khoảng 286 trang với nhiều tài liệu và bài vở giá trị viết về kỷ niệm thời học trò, về ngôi trường và quê hương Tây Ninh thân yêu. Hình bìa với mùa Phượng đỏ, trang bìa sau với những câu thơ do các cựu học sinh sáng tác, trong đó có 4 câu thơ nói về Hoa Phượng của cựu học sinh Minh Phượng: “ Nhớ thời áo trắng/ Phượng hồng ép vội chưa khô/ Đưa vào lưu bút đề thơ tặng người…!/ Ngày xưa… áo trắng xa rồi/ Giớ nhìn phượng úa tiêc thời xuân xanh!”Chương trình văn nghệ phong phú với nhiều tiết mục: Đơn ca, song ca, hợp ca,.. Kết thúc chương trình văn nghệ với bản hợp ca mọi người cùng hát “Học Sinh Hành Khúc.”Trong dịp nầy, ban tổ chức thông báo: Kính mời quý đồng hương và thân hữu Tây Ninh đến tham dự Picnic Hè 2019 sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại SIGLER PARK 7200 Plaza Street, Thành phố Westminster CA, 92683 (trước Thánh Thất Cao Đài – Tộc Đạo Orange, Châu Đạo California.)Muốn biết thêm chi tiết về Picnic Hè xin liên lạc: Lê Kim Thao (310) 706-5190, Phạm Ngọc Lân (714) 414-9215, Ngô Thiện Đức (714) 487-9764, Nguyễn Lý Sáng (714) 791-6481.Mọi chi tiết xin liên lạc về Liên trường Tây Ninh: (714) 487-9764 hoặc vào trang web: lientruongtayninh@gmail.com