Viết Về Nhà Văn, Nhà Báo Đa Tài, Mệnh Bạc: Ký Giả TT

Được biết đến Anh khi anh đến mướn nhà tôi ở chung cư Nguyễn Văn Thoại Quận 11 Saigon để sống chung với người vợ nhỏ có nhan sắc vì người vợ lớn sau bao năm chung sống êm đềm hạnh phúc với anh ở cuối đường Nguyễn Trãi nhưng vẫn bất hanh không con. Tôi cứ tưởng anh chỉ là một nhà văn nhà báo bình thường như bao nhiêu người khác nên tôi cũng không quan tâm để ý cho lắm. Chẳng bao lâu và cũng may mắn cho anh, người vợ nhỏ đã sanh cho anh một nàng Công Chúa xinh đẹp. Quý vi thử tưởng tượng xem một con người sau bao năm sống mòn mỏi chờ đợi ước mong nay Thượng Đế ban phước hạnh cho anh một nàng Công chúa mụ mẫm xinh đẹp thì khỏi nói cảm tưởng của người đó sẽ sung sướng và hạnh phúc biết chừng nào? Đúng 1 tháng sau anh liền tổ chức nôi tôi đứa nhỏ ( gọi là đầy tháng thì đúng hơn), biết bao văn nghệ sĩ thân hữu đến dự tiệc chung vui với gia đình anh, tiệc đãi theo kiểu Buffet khiến bầu không khí trong nhà tôi thật vui nhộn và sống động với những lời chúc tụng vô cùng bay bướm bóng bảy không thể nào tả hết được và còn được ghi chép đầy đủ lời hay ý đẹp trong cuốn sổ Nhật ký để giữ làm lưu niệm. Sau đó anh liền bộc lộ hết tâm tư của mình trong một cuốn hồi ký được xuất bản với tiêu đề:” Đứa con đầu lòng”. Tiếp theo, cô vợ trẻ yêu quý của anh lai sanh thêm cho anh một cậu Công tử và một nàng Công chúa cuối cùng. Gia đình anh lúc đó ôi thôi là sung sướng và hạnh phúc biết chừng nào!Thời gian sau, vợ chồng tôi lại nhận được giấy mời do anh trao tặng để tham dự một buổi tuyển lựa tài năng khiêu vũ trẻ được tổ chức tại nhà hàng Quốc Tế đường Lê Thánh Tôn Saigon do anh là Trưởng Ban Ban Giám Khảo chấm thi trong tổ chức đó. Khi Ban tổ chức giới thiệu từng người trong thành phần Giám Khảo và anh là người được xướng danh đầu tiên. Đại diện Ban tổ chức trịnh trọng giơi thiệu: Thưa quý quan khách, tôi xin hân hạnh được giới thiệu. Trưởng Ban Giám Khảo là ký giả TT một nhà văn, nhà báo kiêm khuyển sư (vua nuôi chó), kiêm Vũ sư. Tất cả mọi người hiện diện trong hội trường đều đồng loạt nhiệt tình vỗ tay hân hoan đón mừng không khỏi thán phục. Bấy giờ tôi mới giật mình cũng phải thán phục tài năng của một ông bạn đa tài mãi bây giờ mình mới biết. Sen kẽ chương trình chấm thi, đến lượt các vũ sư lần lượt bước lên trên sàn nhẩy để biểu diễn các điệu nhẩy chuyên nghiệp, lả lướt để quý quan khách thưởng lãm. Tôi còn nhớ ký giả TT và vũ sư Jacky, một cặp đôi trai tài gái sắc hiện diện trên sàn nhẩy đã biểu diễn những điệu nhảy vô cùng lả lướt nhịp nhàng, uyển chuyển và ngoạn mục biết chừng nào. Được biết Ký Gỉa TT làm việc tại tòa Soạn báo CL đã có một cuộc sống gia đình rất đầy đủ, sung sướng và hạnh phúc với nghề nghiệp sẵn có trong tay nếu không có gì thay đổi.Nhưng ai có thể ngờ một cuộc đổi đời sau 30-4-75 khi CS cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam VN và tiến tới thống nhất đất nước, gia đình anh lại lâm vào hoàn cảnh vô cùng bi đát khó khăn và vất vả như bao nhiêu người khác vì nghề nghiệp của anh lúc bấy giờ đều trở thành bất khiển dụng (vô nghĩa) nhưng anh còn may mắn không bị CS cầm tù cũng là phước đức lắm rồi. Với chánh sách bần cùng hóa nhân dân, đánh tư sản mại bản, đổi tiền liên tục, và đưa dân đô thị đi vùng kinh tế mới dưới hình thưc đem con bỏ chợ để CS có cơ hội cướp nhà cướp của nhân dân miền Nam VN và CS cũng đã không ngần ngại lại còn áp dụng ngay sách lược gây ân oán hận thù tàn bạo đối với nhân dân miền Nam VN bằng cách tập trung cải tạo những Quân, dân Cán chính của chế độ VNCH để giết lần giết mòn họ một cách khoa học trong các lao tù CS bằng cách đầy đọa lao động khổ sai ,cho ăn uống thiếu thốn, bệnh hoạn không thuốc men cứu chữa khiến con người từ từ suy dinh dưỡng mà tử vong nên CS đã khiến cho xã hội miền Nam lúc bấy giờ đảo lộn.hoàn toàn 180 độ (Upsidedown) vì miền Nam đã đi trước miền Bắc 20 năm về khoa học kỹ thuật nên đời sống 2 miền khác hẳn nhau hoàn toàn, còn gì trớ trêu hơn cho hoàn cảnh xã hội miền Nam lúc bấy giờ : từ sung sướng trở thành nghèo nàn, từ văn minh trở thanh lạc hậu (đồ đá) nên đã không khỏi phát sinh ra những câu nói để đời: “Anh giải phóng chúng tôi hay chúng tôi giải phóng các anh” hoặc một cô Giáo có lương tri cảm thấy xã hội quá nhiều bất công nên đã không ngần ngại bộc lộ hết tâm tư tận cõi lòng của mình:” Đôi dép râu dẫm nát đời con trẻ, mũ tai bèo che khuất cả tương lai”.Ký giả TT cũng như bao nhiêu người khác trong xã hội cùng thời vì quá ư vất vả lo lắng trong cuộc sống hàng ngày về miếng cơm manh áo nên đã quá uất ức không may bạo bệnh thổ huyết qua đời để lại biết bao niềm thương nỗi nhớ cho người vợ trẻ và 3 con còn nhỏ dại cùng bạn bè thân bằng quyến thuộc.Đây cũng chỉ là một trong muôn vàn hoàn cảnh bất hạnh đã xẩy ra trong xã hội miền Nam sau 30-4-75 đến nỗi cựu Thủ Tướng CS Võ Văn Kiệt khi còn sanh tiền đã không ngần ngại nói lên tâm tư của mình về ngày CS giải phóng miền Nam VN: “Một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn”. Thật quả đúng như vậy không sai chút nào.Viết đến đây tôi lại không quên liên tưởng đến ký giả TT, một nhà văn, nhà báo đa tài nhưng bạc mệnh đã bất hạnh từ giã cõi trần ra đi quá sớm theo mệnh số, nếu không sau thời kỳ kinh tế xã hội CS lâm vài tinh trạng khủng khoảng vô cùng khó khăn: sống hay là chết nên CS đã không ngần ngại mở cửa ngoại giao tiếp xúc với thế giới bên ngoài để cứu nguy chế độ thì những nghề nghiệp cao quý của anh đã được trọng dụng trở lại thì chắc chắn tương lai cuộc sống gia đình anh chẳng mấy chốc lại trở về một thời vang bóng.Một nén hương lòng kính dâng lên hương hồn anh và nguyện cầu hương linh anh được sớm tiêu diêu nơi miền Vĩnh Cảnh.BUIPHU/VBMN