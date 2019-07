Dân Mỹ Khó Mua Nhà Tại 3/4 Thị Trường

Mặc dù giá nhà hiện nay đang có khuynh hướng giảm, lãi suất thấp, và lương tương đối cao, việc mua những căn nhà có giá cả trung vị vẫn là một khó khăn tài chính đối với người Mỹ ở hầu hết các địa phương trên toàn quốc.Báo Cáo Khả Năng Mua Nhà Mỹ được công bố hôm Thứ Tư 26/06 bởi ATTOM Data Solutions, cho hay rằng giá nhà bán trung vị vẫn còn quá cao so với mức lương bình quân của người dân trên 3/4 thị trường địa ốc quốc gia trong quí II 2019.Đồng thời, khả năng mua nhà trên 4/5 thị trường toàn quốc đã có dấu hiệu khá hơn năm ngoái. Tuy nhiên, giá nhà tăng so với mức lương vẫn còn khoảng cách xa, và tình trạng này kéo dài đã nhiều năm.Tại thành phố New York, Brooklyn và Queens đã có giá nhà trở nên đắt đỏ hơn so với mức trung bình trong lịch sử, trong khi những khu vực lân cận thì vẫn dễ mua hơn. Giá nhà trung vị ở khu vực Manhattan đã giảm 9% so với năm ngoái, trong khi mức lương lại tăng 4%, cho nên khả năng mua nhà được xem như tăng. Tuy nhiên, để có thể mua một căn nhà giá trung vị ở đây, người mua phải có mức lương vào khoảng $340,000/ năm!ATTOM đo lường khả năng mua nhà bằng cách tính toán phần trăm của mức lương trung bình cần thiết để trả chi phí cho nhà- bao gồm tiền nhà, thuế và bảo hiểm. Tính toán dựa trên giá nhà trung vị trả trong 30 năm với lãi suất cố định, 3% đặt cọc, với tỉ lệ nợ trên thu nhập tối đa là 28%.