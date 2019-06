Chi Phí Nhà Dưỡng Lão Tăng Nhanh Hơn Lạm Phát

Một nghiên cứu 6 năm cuả Trung Tâm Y Khoa Đại Học Georgetown vừa cho thấy chi phí cho nhà dưỡng lão tại Hoa Kỳ đã tăng nhanh như thế nào trên toàn quốc. Và tương lai xem ra thật ảm đạm.Dr.Sean Huang- người dẫn đầu cuộc nghiên cứu- cho biết cuộc chiến đấu đang diễn ra khốc liệt trong vấn đề chăm sóc khỏe dài hạn cho người lớn tuổi. Rất nhiều người cao niên trong viện dưỡng lão đã phải chi trả hết phần tiết kiệm của mình để chữa bệnh, trước khi họ đủ điều kiện để được chính phủ liên bang chi trả chi phí y tế.California, Florida, New York, Texas đã chứng kiến mức tăng lạm phát lên đến 11.65% trong khoảng thời gian 2005-2010. Và khuynh hướng tăng này vẫn tiếp tục trong những năm kế tiếp. Không chỉ thế hệ “baby boomer” phải lo lắng. Các thế hệ X, và thế hệ Z cũng đang phải tính toán cho tuổi già của mình. Trừ khi Washington đồng ý với chính sách “Medicare For All”, một số chương trình chăm sóc cho người già sẽ cạn kiệt chi phí trong thập niên tới.Dr.Huang giải thích sự gia tăng dân số trong viện dưỡng lão là do bệnh nhân ở đây lâu hơn. Thí dụ như các bệnh nhân bị parkinson, tàn tật, mất trí nhớ… Medicare không chi trả cho những trường hợp này. Bệnh nhân phải tự chi trả bằng tiền để dành của họ cho đến khi cạn túi. Nếu tình hình không có gì thay đổi, mọi sự sẽ trở nên tồi tệ hơn.Rất nhiều người Mỹ không hiểu rõ về cách vận hành của Medicare. Chính sách bảo hiểm y tế này của chính phủ dành cho người Mỹ cao niên, thường bắt đầu từ tuổi 65. Chương trình này chỉ chi trả những chi phí ý tế khẩn cấp và thông thường. Medicare không chi trả cho những chữa trị mang tính dài hạn, thường xảy ra trong viện dưỡng lão, nơi mà hầu hết người Mỹ sẽ ở trong những năm tháng cuối đời.