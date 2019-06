Trump Gặp Rắc Rối Với Cử Tri Hispanic

Trong khi phó tổng thống Mike Pence đang chuẩn bị tung ra một chiến dịch toàn quốc mang tên “Latinos for Trump”, thì một thăm dò mới đây cho thấy đại đa số người Mỹ gốc Tây Ban Nha muốn có một ông tổng thống Dân Chủ trong năm tới- theo báo cáo của Washington Post.Ông Pence dự trù có mặt tại Miami vào Thứ Ba 25/06, trong một sự kiện để nhắc nhở những điều mà Trump đã làm được cho người Mỹ Latin. Vào sáng Thứ Ba, ông Pence đã tweet: “Hẹn Gặp Ở Miami Hôm Nay Để Khởi Động Chiến Dịch Team Trump Latino. Trong thời đại Trump, người Mỹ gốc Tây Ban Nha đã có nhiều việc làm nhất trong lịch sử, và số lượng bắt đầu khởi nghiệp gấp 3 lần so với trung bình cả nước.”Những người Cộng Hòa tự tin rằng chiến dịch “Latino for Trump” sẽ khiến cho người gốc Hispanis chuyển sang bầu cho Trump.Tuy nhiên, kết quả thăm dò mới của Telemundo cho thấy trong cộng đồng Hispanic:- 66% ở California muốn có tổng thống Dân Chủ, so với 26% bầu cho Trump- 56% ở Florida muốn có tổng thống Dân Chủ, so với 34% bầu cho Trump- 73% ở New York muốn có tổng thống Dân Chủ, so với 25% bầu cho Trump- 69% ở Texas muốn có tổng thống Dân Chủ, so với 25% bầu cho TrumpCuộc thăm dò khảo sát 400 cử tri tại mỗi tiểu bang kể trên, từ ngày 6 đến 13/06. Sai số của cuộc thăm dò là +/- 5%