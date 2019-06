New York Là Nơi Sống Thọ Nhất

Sống lâu hơn có thể do chỗ ở, theo một nghiên cứu mới cho thấy rằng sự khác biệt giữa người chết trong khi họ ở tuổi 50 hay sống cho đến khi họ 80 có thể là vấn đề của sự thay đổi chỗ ở.Theo nghiên cứu được thực hiện bởi những chuyên gia tại Đại Học Stanford University, Viện Massachusetts Institute of Technology, thì các thành phố tại New York và Florida là những nơi mà con người ở đó sống thọ hơn, theo tường trình của báo Washington Post cho biết.Sau đây là 5 thành phố sống thọ nhất ở Mỹ:- Yonkers, NY- New York City- Syracuse- Port St. Lucie, Florida- Naples, FloridaVà 5 thành phố sống ít thọ thọ nhất ở Mỹ là:- Gulfport, Miss.- Las Vegas- Bakersfield, Calif.- Beaumont, Texas- Lake Charles, La.